Rijad Marez u pustinjskoj tvrđavi
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Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 18:18
Katarski fudbal dobio i treću veliku zvezdu
Četiri meseca otkako je napustio Saudijsku Arabiju, Rijad Marez je odlučio - ostaje u arapskom svetu, ali se spustio na manje bleštavu azijsku pozornicu. Posle Al Ahlija iz Džede, uz Rabaha Mađera najbolji alžirski fudbaler svih vremena, potpisao je za katarski Al Šamal.
Interesantan izbor, jer Al Šamal nije velikan, već ima epitet jo-jo kluba zbog čestih selidba iz druge u prvu ligu i obrnuto. Dakle, jasno je da je klub sa krajnjeg severa Katara izdejstvovao najveći potpis u sopstvenoj istoriji i da može da se pohvali jednom od tri najveće zvezde u ligi. Preostala dvojica su Al Sadov Roberto Firmino i Al Duhailov Marko Verati.
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Marezova nova kuća u narednih godinu dana (na koliko je oročen ugovor) biće stadion izgrađen po ugledu na pustinjsku tvrđavu drevnog katarskog grada Zubara. Nije to gigantsko fudbalsko zdanje, budući da prima svega 5.000 ljudi, ali jeste autentično u fudbalskom svetu. Specifičan vizuelni identitet kakvim ne može da se pohvali nijedan drugi klub.
Jasno je da zbog malog kapaciteta Marezov novi stadion nije bio domaćin utakmica Svetskog prvenstva 2022. godine, ali jeste poslužio jednom fudbalskom velikanu da se sprema za mundijalske mečeve. Reprezentacija Nemačke je pre četiri godine trenirala upravo na stadionu Al Šamala.
Dobio je katarski klub majstora fudbala sa 667 utakmica, 197 golova i 156 asistencija u profesionalnom fudbalu. Marez je uz mnoge druge velikane obeležio jednu eru Mančester Sitija, dok je pre dolaska na Etihad pokorio Premijer ligu sa Lesterom u jednoj od najlepših bajki svetskog fudbala.