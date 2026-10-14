Rijad Marez u pustinjskoj tvrđavi

Četiri meseca otkako je napustio Saudijsku Arabiju, Rijad Marez je odlučio - ostaje u arapskom svetu, ali se spustio na manje bleštavu azijsku pozornicu. Posle Al Ahlija iz Džede, uz Rabaha Mađera najbolji alžirski fudbaler svih vremena, potpisao je za katarski Al Šamal.

Interesantan izbor, jer Al Šamal nije velikan, već ima epitet jo-jo kluba zbog čestih selidba iz druge u prvu ligu i obrnuto. Dakle, jasno je da je klub sa krajnjeg severa Katara izdejstvovao najveći potpis u sopstvenoj istoriji i da može da se pohvali jednom od tri najveće zvezde u ligi. Preostala dvojica su Al Sadov Roberto Firmino i Al Duhailov Marko Verati.