Paralelno sa uspesima na međunarodnoj sceni i plasmanom u četvrtfinale Lige Evrope, Dinamo Zagreb drmali su organizacioni problemi zbog kojih je trener Zoran Mamić morao da podnese ostavku usred šampionske trke sa Osijekom, a uoči revanša sa Totenhemom posle 2:0 u Londonu za tim koji je u to vreme vodio Žoze Murinjo.

Bio je to signal da ekipa zbije redove i zaređa sa pobedama (uz eliminaciju od Viljareala, kasnijeg osvajača Lige Evrope). Prvo je preskočen Totenhem, a onda je Damir Krznar odveo tim do još jedne u nizu titula. Četvrte uzastopne, a 32. u klupskoj istoriji.

Ne tako davno duel sa Rijekom, posebno na Rujevici, bio bi derbi sezone, međutim, ove sezone tim sa obale Jadranskog mora ne igra na tom nivou. Videlo se to i u ovoj utakmici.

Iako je pove već u prvom minutu pogotkom Menala, domaćin je do kraja primio čak pet golova. Zapravo šest, ali je VAR poništio prvi. I pored toga Dinamo je izjednačio do odlaska na odmor, a onda i napunio mrežu rivala. Značajnu pomoć imao je od samih igrača Rijeke, jer su čak triput savladali svog golmana. Učinili su to Galović, Capan i Vukčević, dok su strelci iz redova gostiju bili Mišić i Oršić.

Za dve nedelje, 19. maja, Dinamo će imati priliku da se okiti "duplom krunom" pošto u finalu Kupa igra protiv Istre.

HRVATSKA 1 – 33. KOLO

Petak

Lokomotiva Z. - Slaven 3:1 (1:1)

/Simić 25, Kačavenda 65, Pivarić 90 - Krstanović 9/

Šibenik - Istra 1:0 (0:0)

/Sahiti 48/

Gorica - Osijek 1:0 (0:0)

/Jovičić 48/

Subota

Varaždin - Hajduk 0:1 (0:0)

/Livaja 89pen/

Nedelja

Rijeka - Dinamo Zagreb 1:5 (1:1)

/Menalo 1 - Galović 42 ag, Mišić 48, Capan 50 ag, Oršić 64, Vukčević 88 ag/