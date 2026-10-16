Rijera: Izgubili smo tri boda, ali ne i rat

Iako mu se na neki način ponovio Plzenj, Španac je dobio javnu podršku klupskog rukovodstva i obećanje da će imati dovoljno vremena da svoje zamisli sprovede u delo, s konačnim ciljem da se Crvena zvezda sledeće sezone ponovo nađe u Ligi šampiona.

Pričao je Rijera pred novinarima u Luganu, osuo paljbu po sudiji Florijanu Badštubneru, a večeras se oglasio i na svom Instagram profilu.

"Prva od šest utakmica u grupnoj fazi Lige konferencija. Izgubili smo tri boda, ali ne i rat… Pravili smo greške, ali ko ih ne pravi? Nismo ostvarili rezultat koji smo želeli i koji smo zaslužili… Ali dobili smo nešto mnogo vrednije - postavili smo veliki kamen temeljac našeg stila igre. Ovo je put kojim želimo da idemo! Ponosan sam na svoje igrače, koji su pokazali razumevanje, karakter i veru, i uživali u igri sa jasnom idejom. Okrećemo se narednoj utakmici, kako bismo postavili još jedan kamen u izgradnji identiteta koji će nam uskoro doneti mnogo radosti. Ovaj proces je zajednički za navijače, klub i igrače. Strpljenje, vreme i ljubav", napisao je Albert Rijera.

Naredni veliki ispit španski trener i Zvezdini fudbaleri imaće već sledećeg četvrtka, protiv Kopenhagena u Beogradu. Pre toga čeka ih nedeljni duel protiv Mladosti iz Lučana, takođe na stadionu Rajko Mitić.