Rijera: Moramo bolje da branimo prekide, očekivao sam više od igrača sa klupe

Španac je zadovoljan pobedom, ali ima i zamerke za igrače koji su ušli u drugom poluvremenu.

„U fudbalu nema lakih utakmica. Znao sam da će sve ekipe igrati sa ogromnim intenzitetom protiv nas, jer smo najbolji tim u zemlji i svi žele da se nadmeću sa nama. Igrači moraju da budu spremni na to“, rekao je španski stručnjak za Arenu Sport posle meča.

Rijera se osvrnuo i na fizički umor nakon obaveza sredinom nedelje, navodeći da je iz tog razloga napravio četiri do pet rotacija u sastavu.

„Očekivao sam da igrači koji su ušli sa klupe u drugom poluvremenu donesu veću svežinu i daju više timu. Zadovoljan sam sa tri boda, ali nisam zadovoljan situacijama kod slobodnih udaraca. Moramo bolje da branimo prekide, bilo da je reč o postavljanju ili reakciji igrača, i to ćemo rešiti pred naredne utakmice“, poručio je trener crveno-belih.

S druge strane, šef stručnog štaba OFK Beograda Radoslav Batak izrazio je žaljenje što njegova ekipa nije uspela da osvoji makar bod na ovom susretu, naglasivši da je tim pokazao napredak i dobru reakciju u nastavku meča.

„U drugom poluvremenu, da ne budem previše subjektivan, Zvezda je tražila šanse iz kontranapada, s obzirom na to da su imali tešku utakmicu pre ove i da su pojedini igrači bili umorni. Ipak, pokazali smo da napredujemo. Žao mi je što nismo materijalizovali šanse iz prvog poluvremena, kada smo u fazi ofanzive dva puta mogli da zatvorimo drugu stativu i uđemo u vođstvo“, naveo je Batak.

On se osvrnuo i na situaciju sa igračem manje na terenu, istakavši da je od svojih izabranika tražio reakciju.

„U drugom poluvremenu smo imali četiri kornera i četiri šanse, mogli smo u poslednjih deset minuta i da pobedimo. Zvezda nije naš direktan rival za najviše domete, ali pokazali smo šta znamo. Okrećemo se narednim izazovima, izuzetno važnom meču u Kupu protiv Vršca, a potom i nastavku prvenstva gde želimo da ponovimo ovakvu igru i osvojimo tri boda“, zaključio je trener Romantičara.