Rijera pred OFK Beograd: Elšnik i Gaštarov na poštedi, biće nekih iznenađenja

“Promenili su trenera, novi šef stručnog štaba ih je predvodio tek u poslednje dve utakmice. Zbog toga smo analizirali upravo ta dva meča, a ne njihove prethodne utakmice. Tačno je da je ranije to bila ekipa koja je želela da igra fudbal i dominira. Imali su svoju ideju, ali ponekad sama ideja nije dovoljna da bi se osvajali bodovi, pa su se nalazili u donjem delu tabele. Sada su, nakon promena, potpuno promenili način igre. Analizirali smo ih, ali mislim da je za nas najvažnije da razmišljamo o tome kako ćemo se mi postaviti na utakmici. Imamo jasan plan i kada imamo loptu i kada je nemamo. Međutim, ovo je sada potpuno drugačija ekipa. Analizirali smo njihove poslednje dve utakmice sa novim trenerom i spremni smo za sutra”, istakao je Rijera.

Kada je zdravstveni bilten u pitanju, neće Zvezda moći da računa na dvojicu “strelaca” iz meča sa Kopenhagenom. Jednog koji je pogodio tuđu, a jednog koji je loptu poslao u svoju mrežu.

“Lukasen je i dalje van stroja, još uvek ne trenira sa ekipom. Više je na terapijama i radi individualno, ali očekujem da će se vratiti za otprilike dve nedelje. Dakle, on je i dalje van tima. Abu Fani će propustiti meč zbog kartona. Jutros smo odlučili da poštedimo i Elšnika, osetio je mali problem sa aduktorom i želimo da ga zaštitimo za ovu utakmicu. Takođe, Gaštarov je jutros došao sa temperaturom, tako da su i njih dvojica van konkurencije za meč”, objašnjava trener crveno-belih.

On se osvrnuo i na specifične taktičke zahteve, kao i na svoje ideje sa promenom pozicija pojedinim fudalerima:

“Očekujem da će protivnik biti u niskom bloku, jer naš način igre i naša formacija često primoravaju protivnike da se tako postave. Zato moramo da budemo oprezni u tranziciji, odnosno prilikom prelaska iz napada u odbranu, kao i kod kontranapada. Moramo da izbegavamo greške u prvoj i drugoj zoni. To je ekipa koja igra direktnim loptama prema napadaču. Imaju igrača koji povezuje igru sa napadačem i često koriste duge lopte. Oko njih se nalazi nekoliko igrača, uključujući krilne fudbalere i ofanzivnog veznog, odnosno ‘desetku’. Moramo da budemo koncentrisani i spremni za takvu igru. U modernom fudbalu nema mnogo iznenađenja, jer postoji mnogo informacija o protivnicima. Ipak, mi uvek pokušavamo da iznenadimo rivala. Sutra ćete videti neka iznenađenja sa naše strane. Kao što uvek govorim, svaka utakmica je drugačija. Ponekad menjam igrače zbog fizičkog stanja, a ponekad zato što određena utakmica zahteva nešto drugo. Nekada želim i da vidim koliko su naši igrači fleksibilni i da li mogu da igraju na različitim pozicijama, jer imaju karakteristike koje im to omogućavaju. Ne pokušavam da izmišljam nešto novo, već želim da vidim mogu li igrači da nam pruže ono što nam je potrebno, što nam može koristiti i u budućim utakmicama.”

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Ponovio je španski stručnjak da je zadovoljan igrom i brojem stvorenih šansi:

“Rotacija će sigurno biti, ali ne mogu da otkrijem koliko, jer ne želimo da protivniku dajemo informacije. Najvažnija je uvek sledeća utakmica. Fudbal se igra danas, a ne juče. Ne možemo da živimo od prošlosti. To stalno ponavljam svojim igračima. Sutra ponovo moraju da pokažu kvalitet koji poseduju. Kao što takođe govorim, fudbal pripada igračima. Oni su ti koji moraju da donesu odluke na terenu, da odigraju poslednji pas, šutiraju i postižu golove. Prenosim im svoje znanje i dajem sve informacije koje su im potrebne na terenu. Međutim, kao i posle prethodne utakmice, ne smemo da žalimo samo za propuštenim prilikama. Za mene je najvažnije to što stvaramo veliki broj šansi i imamo mnogo prilika da pobedimo. U prvenstvu trenutno radimo dobar posao. Uopšteno gledano, zadovoljan sam onim što vidim. Stvaramo mnogo prilika, a ako budemo imali bolji dan, postići ćemo više golova iz tih šansi. Nekada će biti tako, a nekada neće. Ipak, igrači su ti koji su glavni akteri i protagonisti na terenu.”

Zvezda utakmicu protiv OFK Beograda igra samo tri dana posle Kopenhagena. U sredu je čeka duel sa Jedinstvom u Ubu u Kupu Srbije, pa već u subotu prvenstveni okršaj sa Mačvom, onda opet Evropa...

“Protivnik ima nedelju dana da se pripremi za sledeću utakmicu, dok mi nemamo ni cela dva dana. Posle utakmice protiv Kopenhagena, igrači još nisu mentalno usmereni na naredni meč. To je nešto što i ja zahtevam od njih. Ne razmišljamo odmah o sledećoj utakmici, jer je najvažnije da se prvo oporavimo, i fizički i mentalno. Tek drugog dana počinjemo pripremu utakmice. U ovom slučaju, juče smo počeli da razgovaramo o utakmici protiv OFK Beograda, a danas smo već definisali plan igre. Nemamo mnogo vremena, ali ponavljam da veliki klubovi i veliki igrači upravo to žele, da igraju na svaka tri dana, jer to znači da se takmiče u Evropi. To je nešto veoma lepo. Mislim da u modernom fudbalu, uz odgovarajuću fizičku spremu, možete da igrate na svaka tri dana, ali zato stalno govorim da nemamo samo 14 ili 15 igrača. Imamo 24 igrača, uz još tri golmana, i svi oni moraju da pomognu ekipi. Sutra će nam biti potrebno još nekoliko igrača da nam pomognu da pobedimo ovu utakmicu”, zaključio je Albert Rijera.

MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

/Ankeje 5/

Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević 27/

Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)

/Dikson 36, 59/

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX