Rijera: Sve je u efikasnosti, bio bih zabrinut da ne stvaramo šanse

Iz dva meča - jedan bod. Svi su očekivali više. U oba duela, i protiv Lugana i protiv Kopenhagena, Zvezda je prva primala gol, preokretala rezultat, ali je onda i ispuštala prednost. Posle večerašnjih 2:2 protiv danskog predstavnika, Albert Rijera bio je vrlo kratak u komentaru za TV Arena sport:

“Suština je u realizaciji! Moramo davati golove, ako niste efikasni, ne možete dobiti utakmicu. Moja odgovornost je da stvaramo šanse, a mi ih stvaramo, i to dosta. Primili smo jedan autogol i jedan gol sa 30 metara. To se dešava, greške. Bio bih zabrinut da ne stvaramo šanse, ali mi smo ih mnogo stvorili, ali morate biti efikasniji”, istakao je španski stručnjak i time završio svoje prvo izlaganje.