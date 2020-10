Posle deset meseci bez posla, vraća se u sedlo Rikardo Sa Pinto. Nekadašnji trener Crvene zvezde novi je šef stručnog štaba Vasko da Game.

Portugalac je sa brazilskim klubom potpisao ugovor do kraja tamošnje Serije A. Prema odredbama ugovora obavezao se da na klupi sedi do 24. februara 2021, kad se završava prvenstvo. Biće to, na neki način, kvalifikacije 48-godišnjeg stručnjaka, da izbori stalni posao u klubu koji je četiri puta bio prvak Brazila.

U aktulenoj sezoni posrće, ispao je iz kupa, a u prvenstvu pao na deseto mesto na tabeli posle serije od šest mečeva bez pobeda. Ceh je platio Ramon Menezes, koji je na klupi potrajao od marta. Pokušavali su čelnici Vaska da angažuju Luiza Felipea Skolairja, ali ih je bivši selektor Brazila odbio, kontaktirali Dorivala Žuniora, međutim, on nije bio raspoložen da počne treći mandat u klubu. Kao tek treća varijanta iskočio je Rikardo Sa Pinto.

U trenerskoj karijeri vodio je Uniao Leiriju, Sporting, Crvenu zvezdu, OFI, Atromitos, Belanenses, Al Feteh iz Saudijske Arabije, Standard iz Liježa, Legiju, dok je poslednji angažman imao u Bragi.