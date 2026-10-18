Riveru visi plej-of i Libertadores

Zato će izabranici Leonarda Ponsija u Kordobi morati da pokažu odlučnost, takmičarski karakter i konkretnost u završnici, jer više nema mnogo prostora za čekanje da se stvari same okrenu u njihovu korist.

Ipak, Ponsio još nije prelomio kada je reč o početnoj postavi. Fizička spremnost pojedinih igrača, ali i taktičke dileme, ostavljaju otvorenim nekoliko mesta u timu, pa bi River mogao da istrči na teren u znatno izmenjenom sastavu. Među stativama se očekuje Santijago Beltran, dok bi poslednju liniju trebalo da čine Gonzalo Montijel i Nikolas Otamendi, uz neizvesnost oko izbora partnera u centralnom delu odbrane. U opticaju su Lukas Martinez Kvarta i Lautaro Rivero, dok se na levom boku za mesto bore Markos Akunja i Fransisko Ortega.

01.15: (3,25) Belgrano (3,15) River Plejt (2,35)

Promene su moguće i na sredini terena. Fausto Vera mogao bi da prepusti mesto Anibalu Morenu, dok bi Tobijas Andrada zadržao ulogu jednog od igrača zaduženih za povezivanje linija i prodore po boku. Lautaro Pereira, koji je u prethodnim nastupima ostavio dobar utisak, mogao bi da dobije prednost u odnosu na Tomasa Galvana. Kreativnu nit igre trebalo bi da povuče Tijago Almada, dok bi Anhel Korea mogao da predvodi napad u tandemu sa Lukasom Beltranom ili Sebastijanom Druisijem.

Riveru će biti potrebni brz protok lopte, preciznost u poslednjoj trećini terena i dovoljno čvrstine da umiri domaćina, koji u ovom trenutku igra sa mnogo samopouzdanja. Belgrano, s druge strane, dočekuje velikana iz Buenos Ajresa u naletu koji je ponovo probudio ambicije njegovih navijača. Tri vezana trijumfa protiv Estudijantesa iz Rio Kvarta, Taljeresa i Rasinga donela su Piratima zamah i priliku da se uključe u borbu za vrh grupe B. Eventualna pobeda protiv Rivera podigla bi njihov učinak na 51 bod na godišnjoj tabeli i dodatno ih približila borbi za plasman u Kopa Libertadores 2027. godine.

Za domaći sastav ovo je prilika da potvrdi da niz dobrih rezultata nije prolazna epizoda, već odraz ekipe koja zna kako da odgovori na pritisak. Uz podršku svojih navijača, Belgrano će nastojati da nametne ritam, zatvori prostor rivalu i iskoristi svaki trenutak u kojem bi River mogao da pokaže slabost. Na suprotnoj strani, gosti će morati da pronađu ravnotežu između opreza i napadačke ambicije, svesni da ih u Kordobi čeka protivnik koji ume da kazni i najmanju grešku.

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Dodatnu težinu ovom susretu daje i sećanje na poslednji okršaj dva tima, odigran u maju na istom stadionu, u finalu turnira Apertura. River je tada dva puta stizao do prednosti, golovima Fakunda Kolida i Tomasa Galvana, ali je Belgrano odbio da se preda. Leonardo Morales najpre je poravnao rezultat, a Nikolas Fernandes je sa dva pogotka, od kojih je odlučujući postigao pet minuta pre kraja, režirao preokret za konačnih 3:2. Tako su Pirati stigli do prvog trofeja u istoriji kluba, ostavivši navijače Rivera u neverici.

Taj dramatični rasplet još je jedan razlog zbog kojeg bi novi susret mogao da ponudi više od obične prvenstvene borbe. River dolazi po bodove koji bi mu vratili sigurnost i otvorili put ka plej-ofu, dok Belgrano želi da nastavi pobednički niz i napravi još jedan veliki korak ka svojim ciljevima. Na travi stadiona Kempes ukrstiće se dva različita trenutka sezone, ali ista želja, da se iz utakmice izađe uzdignute glave.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA (KLAUSURA), 13. KOLO

Petak

Urakan - Himnasija La Plata 1:2 (0:1)

/Kaisedo 83p - Fernandez 18, Konti 90+7/

Subota

Boka Juniors – Taljeres 2:1 (1:1)

/Merentijel 18, Flores 49 – Galarza 11/

Defensa i Hustisija – Instituto 0:1 (0:1)

/Lazaro 23/

Platense – Lanus 0:1 (0:1)

/Vilk 29/

Nedelja

Atletiko Tukuman – Rosario 2:3 (2:2)

/Kanelo 37, Ruiz 42 – Avilja 3, 7, Fernandez 80/

Velez – Himansija Mendoza 1:0 (0:0)

/Silvdero 85/

Rasing - Independijente u toku

23.00: (2,85) Estudijantes Rio Kvarto (2,95) Aldosivi (2,75)

23.00: (2,10) Estudijantes La Plata (3,20) San Lorenco (3,80)

Ponedeljak

01.15: (3,25) Belgrano (3,15) River Plejt (2,35)

23.55: (1,95) Njuels Old Bojs (3,35) Sentral Kordoba (4,20)

23.55: (2,25) Sarmijento (3,15) Barakas Sentral (3,45)

Utorak

02.15: (2,25) Deportivo Rijestra (3,15) Union Santa Fe (3,45)

*** kvote su podložne promenama