Kako je tanka linija između sreće i tuge. Prošle nedelje Lester je podigao prvi pehar FA kupa u istoriji i bio na trećem mestu premijerligaške tabele, a onda je u samo sedam dana ostao bez već viđenog plasmana u Ligu šampiona.

I to drugi put uzastopno. Kao što mu je lane isti način ostao izakla elita, tako je porazom od Totenhema (2:4) i posle pobede Liverpula nad Kristal Palasom (2:0) skliznuo na peto mesto i moraće da se zadovolji Ligom Evrope.

Iako je utisak da je zaslužio više. Pre svega zbog napadačkog stala koji je promovisao sa Brendanom Rodžersom na klupi.

„Razočaran sam. Žao mi je igrača, ali i ljudi koji vode klub. Bili smo baš blizu. Znam šta bi značio plasman u Ligu šampiona, koliko bi nam to takmičenje pomoglo da napredujemo. Prirodno je što smo svi razočarani, ali smo posle 38 utakmica na kraju ostali kratki. Ponosan sam na ekipu, načina na koji se borila do kraja, koliko se trudila. Jednostavno, to u poslednjem kolu nije bilo dovoljno“, priznaje Irac posle neslavnog završetka takmičarskog ciklusa.

Lisice i te kako imaju za čim da žale. Same su odlučivale o sudbini. Da su dobili Totenhem igrali bi u eliti, čak su golovima Džejmija Vardija sa bele tačke vodili 2:1, ali...

„Imali smo 2:1 na 15 minuta pre kraja i delovalo je da nemamno mnogo problema. Totenhem je napravio izmene koje su okrenule utakmicu. Maltene smo mu poklonili dva gola. Potom smo mi morali da jurimo rezultat, što je gostima dalo prostora, a oni imaju kvalitet da to iskoriste“.

Zanimljivo, Rodžers nema šta da zameri fudbalerima. Štaviše, bodri ih, razume...

„Iza nas su dve izuzetno naporne sezone. Ova je posebno bila teška zbog zgusnutog rasporeda. Svi zaslužjemo odmor. Oporavićemo se, a onda ćemo se vratiti uzbuđeni i motivisani da naredne sezone budemo bolji“.

Na kraju, ako je tačna konstatacija da se fudbal igra za trofeje, Lester može da bude zadovoljan, jer je u oštroj konkurenciji osvojio FA kup. I to tako što je savladao Mančester Siti.

„Bila je ovo neverovatna sezona. Jesmo razočarani što nismo napravili još taj jedan korak, ali već za 24 sata ili možda 48, kad sa određene vremenske distance budemo sagledali učinjeno, videćemo kakav smo fudbal igrali u poslednje dve sezone, da smo sve vreme pri vrhu tabele, da smo napredovali u smislu osvojenog FA kupa prvi put u istoriji. E, na to moramo da budemo i te kako ponosni. Razočaranje će potrajati neko vreme, a onda ćemo se vratiti još jači“, dodao je Brendan Rodžers.