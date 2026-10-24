Rođendan na Koševu: Željo želi da pokvari slavlje, meč koji je mnogo više od fudbala
Vreme čitanja: 6min | sub. 24.10.26. | 10:28
Sarajevo i Željezničar igraju za prevlast u gradu (19.46) u derbiju 11. kola Premijer lige BiH
(od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Bordo klub puni 80 godina, a najveći rival stiže na Koševo sa jasnom namerom da pokvari slavlje. U 161. večitom derbiju nema poklona, nema popusta i nema prostora za kalkulacije. Sarajevo traži rođendanski trijumf i priključak vrhu, Željezničar priliku da još jednom pokaže ko je gazda u gradu.
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Postoje utakmice koje nose tri boda, postoje one koje nose prestiž, a postoje i one u kojima se na 90 minuta sabere sve ono što jedan klub predstavlja. Sarajevo i Željezničar u subotu (19.45) će odigrati upravo takvu utakmicu. Na Koševu se ne igra samo derbi 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, već i meč u kojem domaćin slavi osam decenija postojanja, dok gost ima priliku da najvećem rivalu pokvari rođendan. Termin je, kao i čitava priča oko utakmice, pažljivo odabran. Početak je zakazan za 19.46, u čast godine u kojoj je osnovan FK Sarajevo. Datum je 24. oktobar, dan kada bordo klub puni 80 godina, a stadion Asim Ferhatović Hase trebalo bi da bude poprište večeri u kojoj će istorija, emocija i takmičarski naboj stati pod istu zastavu.
Ako postoji utakmica u kojoj je teško razdvojiti ono što se događa na terenu od onoga što se događa na tribinama, onda je to sarajevski večiti derbi. A kada se igra na rođendan jednog od rivala, ulog dobija još jednu dimenziju.
Osam decenija bordo boje: rođendan koji traži pobedu
Sarajevo je osnovano 1946. godine i tokom osam decenija izraslo je u jedan od najprepoznatljivijih fudbalskih simbola Bosne i Hercegovine. Titule, trofeji, evropske utakmice, veliki igrači i generacije navijača utkali su se u istoriju kluba čiji se identitet ne završava na rezultatu jedne utakmice. Zato će subotnja proslava na Koševu biti mnogo više od protokolarnog obeležavanja godišnjice.
19.45: (1,55) Sarajevo (3,60) Željezničar (6,25)
Za navijače Sarajeva ovo je prilika da još jednom pokažu koliko klub znači gradu, ali i da jubilej dobije najlepšu moguću sportsku kulisu – pobedu nad najvećim rivalom. Najavljeni su veliko interesovanje za ulaznice i posebna atmosfera na tribinama, dok se od navijačke grupe Horde zla očekuje da severu stadiona podari prepoznatljivu koreografiju. Sve to trebalo bi da pretvori Koševo u pozornicu dostojnu jubileja. Ipak, koliko god spektakularna bila slika sa tribina, konačan utisak zavisiće i od onoga što fudbaleri budu pokazali na travi.
Sarajevo, dakle, nema samo obavezu da organizuje rođendansko slavlje. Ima i priliku da ga pretvori u fudbalsku uspomenu koja će se prepričavati. Dodatni motiv krije se u statistici. Prema podacima objavljenim uoči derbija, Sarajevu nedostaje još jedna pobeda da stigne do 400 prvenstvenih trijumfa u jedinstvenoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine, računajući period od sezone 2002/03.
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Tako bi eventualni trijumf nad Željezničarom imao i istorijsku težinu, pored rođendanske simbolike. Naravno, Željezničar neće doći na Koševo da bude deo scenografije. Naprotiv, teško je zamisliti boljeg gosta za domaćina koji slavi osam decenija postojanja – ako je cilj da se praznik pretvori u iskušenje. Plavi dobro znaju da pobeda u večitom derbiju vredi više od obična tri boda, a naročito kada se njome može utišati najveći rival na njegovom terenu.
Sarajevo traži kontinuitet, Željezničar izlaz iz rezultatskog zastoja
Pogled na tabelu pred 11. kolo pokazuje da se ekipe nalaze u različitim, ali nipošto komotnim pozicijama. Sarajevo je treće sa 15 bodova iz deset utakmica, uz četiri pobede, tri remija i tri poraza. Željezničar je peti sa 13 bodova, sa učinkom od tri pobede, četiri nerešena rezultata i tri poraza. Ispred oba sarajevska kluba nalaze se Zrinjski i Borac, pa bi pobeda u derbiju mogla da bude važna i u trci za sam vrh.
Bordo tim u meč ulazi posle remija sa Radnikom u Bijeljini (1:1), a prethodno je u Zenici odigrao bez golova protiv Čelika. Pre toga je na svom terenu savladao Slogu iz Doboja sa 2:0. Poslednji rezultati pokazuju da Sarajevo ume da dođe do bodova, ali i da mu je potreban dodatni iskorak kako bi se čvršće uključilo u borbu sa vodećim ekipama. Rođendanski derbi zato dolazi u trenutku kada je rezultat važan koliko i simbolika.
Pobeda bi donela novu energiju ekipi i navijačima, ali i potvrdila da Sarajevo može da odgovori izazovu utakmice u kojoj je pritisak veći nego inače.
"Nadam se da su igrači, ukoliko ranije nisu u potpunosti shvatili veličinu ovog kluba, tokom obeležavanja godišnjice mogli videti kakvi su sve vrhunski fudbaleri igrali za Sarajevo i kakve je uspehe ostvarivalo. Imamo veliku obavezu, ali i čast. U svemu tome trebamo pronaći zadovoljstvo i radost igranja fudbala. Sve znamo, ne treba previše razgovarati, nego priuštiti radost sebi, navijačima i svima kojima je Sarajevo u srcu", rekao je trener Sarajeva Zoran Zekić na zvaničnoj pres konferenciji te dodao:
"Imamo veliki motiv. Nadam se da je igračima koji su se odmorili to dobro došlo u svakom smislu, ali i da su, gledajući sa strane, jasnije videli neke detalje o kojima razgovaramo iz dana u dan. Ne volite izgubiti ni kada igrate na ulici. Želim poručiti momcima da trebaju uživati u fudbalu, ambijentu i časti da igraju za Sarajevo u ovakvom trenutku. Ima puno lepših detalja nego da stalno razmišljamo i sumnjamo. Protivnika respektujemo, ali moramo zaslužiti i respekt prema sebi", naveo je Zekić.
Na drugoj strani, Željezničar ima sopstvene razloge da uđe maksimalno motivisan. Posle pobede od 2:0 u prvom ovosezonskom derbiju na Grbavici, plavi su dobili potvrdu da mogu da nadigraju najvećeg rivala. Međutim, posle tog trijumfa usledio je period bez pobede, uz remije sa Slogom, Čelikom i BSK-om, kao i poraz od Radnika rezultatom 1:3.
16.00: (1,95) Široki Brijeg (3,30) Čelik (3,80)
Takav niz ostavlja Željezničaru prostor za napredak, ali i povećava značaj gostovanja na Koševu. Derbi bi mogao da posluži kao prekretnica, prilika da ekipa ponovo pronađe samopouzdanje i pokaže da je rezultat sa Grbavice bio više od jednog dobrog dana.
"Sve utakmice su važne, ali derbi je posebniji od ostalih susreta. Dolazak naših navijača predstavlja više nego dovoljan razlog da damo sve od sebe, borimo se i pokušamo osvojiti tri boda za Grbavicu. Atmosfera u ekipi je dobra i to je nešto što posebno cenim od samog početka, otkako smo krenuli s radom u julu. To je jedna od najvećih snaga ovog tima. Svi igrači znaju šta znači igrati derbi i koliko je on važan našim navijačima, tako da sam potpuno siguran da će dati sve od sebe", istakao je šef struke Plavih David Muslera Rodrigez.
Za Sarajevo je, dakle, cilj da jubilej obeleži pobedom i ostane u kontaktu sa vrhom. Za Željezničar je to prilika da prekine rezultatski zastoj, potvrdi prethodni trijumf u derbiju i rivalu uskrati slavlje. Motivacije neće nedostajati ni na jednoj strani.
Prvi derbi već je pokazao koliko su nijanse važne
Utakmica na Grbavici, odigrana u septembru, pripala je Željezničaru rezultatom 2:0. Taj rezultat dodatno podgreva priču pred revanš na Koševu, jer Sarajevo ima priliku da odgovori upravo onda kada bi pobeda imala najveći emotivni odjek.
Prema podacima objavljenim pred 161. sarajevski derbi, prethodnih 160 susreta donelo je 49 pobeda Željezničara, 48 trijumfa Sarajeva i 63 remija. Plavi su postigli 192 gola, a bordo tim 190. Brojevi gotovo savršeno oslikavaju prirodu ovog rivalstva: nema velike razlike, nema dugoročne dominacije.
PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 11. KOLO
Petak
Zrinjski – Radnik Bijeljina 1:0 (1:0)
/Ilić 6
Subota
16.00: (1,95) Široki Brijeg (3,30) Čelik (3,80)
19.45: (1,55) Sarajevo (3,60) Željezničar (6,25)
Nedelja
17.30: (1,18) Borac (6,50) Sloga Doboj (13,0)
20.00: (1,75) Velež (3,45) BSK Banjaluka (4,50)
***kvote su podložne promenama