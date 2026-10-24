Rođendan na Koševu: Željo želi da pokvari slavlje, meč koji je mnogo više od fudbala

Postoje utakmice koje nose tri boda, postoje one koje nose prestiž, a postoje i one u kojima se na 90 minuta sabere sve ono što jedan klub predstavlja. Sarajevo i Željezničar u subotu (19.45) će odigrati upravo takvu utakmicu. Na Koševu se ne igra samo derbi 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, već i meč u kojem domaćin slavi osam decenija postojanja, dok gost ima priliku da najvećem rivalu pokvari rođendan. Termin je, kao i čitava priča oko utakmice, pažljivo odabran. Početak je zakazan za 19.46, u čast godine u kojoj je osnovan FK Sarajevo. Datum je 24. oktobar, dan kada bordo klub puni 80 godina, a stadion Asim Ferhatović Hase trebalo bi da bude poprište večeri u kojoj će istorija, emocija i takmičarski naboj stati pod istu zastavu.

Ako postoji utakmica u kojoj je teško razdvojiti ono što se događa na terenu od onoga što se događa na tribinama, onda je to sarajevski večiti derbi. A kada se igra na rođendan jednog od rivala, ulog dobija još jednu dimenziju.

Osam decenija bordo boje: rođendan koji traži pobedu

Sarajevo je osnovano 1946. godine i tokom osam decenija izraslo je u jedan od najprepoznatljivijih fudbalskih simbola Bosne i Hercegovine. Titule, trofeji, evropske utakmice, veliki igrači i generacije navijača utkali su se u istoriju kluba čiji se identitet ne završava na rezultatu jedne utakmice. Zato će subotnja proslava na Koševu biti mnogo više od protokolarnog obeležavanja godišnjice.

19.45: (1,55) Sarajevo (3,60) Željezničar (6,25)

Za navijače Sarajeva ovo je prilika da još jednom pokažu koliko klub znači gradu, ali i da jubilej dobije najlepšu moguću sportsku kulisu – pobedu nad najvećim rivalom. Najavljeni su veliko interesovanje za ulaznice i posebna atmosfera na tribinama, dok se od navijačke grupe Horde zla očekuje da severu stadiona podari prepoznatljivu koreografiju. Sve to trebalo bi da pretvori Koševo u pozornicu dostojnu jubileja. Ipak, koliko god spektakularna bila slika sa tribina, konačan utisak zavisiće i od onoga što fudbaleri budu pokazali na travi.

Sarajevo, dakle, nema samo obavezu da organizuje rođendansko slavlje. Ima i priliku da ga pretvori u fudbalsku uspomenu koja će se prepričavati. Dodatni motiv krije se u statistici. Prema podacima objavljenim uoči derbija, Sarajevu nedostaje još jedna pobeda da stigne do 400 prvenstvenih trijumfa u jedinstvenoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine, računajući period od sezone 2002/03.

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Tako bi eventualni trijumf nad Željezničarom imao i istorijsku težinu, pored rođendanske simbolike. Naravno, Željezničar neće doći na Koševo da bude deo scenografije. Naprotiv, teško je zamisliti boljeg gosta za domaćina koji slavi osam decenija postojanja – ako je cilj da se praznik pretvori u iskušenje. Plavi dobro znaju da pobeda u večitom derbiju vredi više od obična tri boda, a naročito kada se njome može utišati najveći rival na njegovom terenu.

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Pogled na tabelu pred 11. kolo pokazuje da se ekipe nalaze u različitim, ali nipošto komotnim pozicijama. Sarajevo je treće sa 15 bodova iz deset utakmica, uz četiri pobede, tri remija i tri poraza. Željezničar je peti sa 13 bodova, sa učinkom od tri pobede, četiri nerešena rezultata i tri poraza. Ispred oba sarajevska kluba nalaze se Zrinjski i Borac, pa bi pobeda u derbiju mogla da bude važna i u trci za sam vrh.