Trenutna destinacija – Kazahstan. Iz njega su brojni trofeji, dva mandata u Partizanu, više od 60 mečeva u A selekciji Srbije, epizoda u jednom od najvećih klubova sveta Mančester Junajtedu. Kada pogleda iza sebe, dok sa rođendanske torte duva 34. svećice, Zoran Tošić može da bude ponosan na urađeno u karijeri.

Međutim, i njemu je jasno da je i pored igranja u najjačim ligama sveta i značajnog udela u trofejnim danima Partizana mogao da napravi nešto više. O tome je pričaao u rođendanskom intervju za zvanični sajt Partizana.

„Iskreno, razmišljao sam tome i kad malo vratim film, mislim da sam mogao da uradim malo više. Da mi je ova pamet bila radio bih malo više i malo bolje. Smatram da sam imao kvalitet da u Mančesteru igram malo više nego što sam igrao“, poručio je Zoran Tošić.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Na njegov učinak na Old Trafordu uticale su i objektivne okolnosti. Te 2009. godine Đavoli su imali možda i najbolji tim u Evropi, krcat asovima na svim pozicijama. Na krilu je bio neprikosnoven Rajan Gigs.

„Eh, da je samo Gigs! Mislim da u fudbalu danas ne postoji takva ekipa kakav je bio Mančester tih godina. Recimo da su to bili Realovi „galaktikosi“ i Barselona sa Mesijem, Ćavijem, Inijestom… I niko više. Prosto, nisi imao slabo mesto u timu. Van der Sar, Vidić, Skols, Nevil, Ronaldo, Runi… Ma, do sutra bih mogao da nabrajam. To su vrhunski igrači pored kojih je bila čast igrati. Mnogo sam naučio od njih, ali sam siguran da sam mogao da uradim više“.

Prisetio se popularni Bambi dana kada je prvi put zadužio opremu Partizana.

„Bio sam mladi reprezentativac i imao 21 godinu. Bilo je to ostvarenje sna, jer je Partizan klub za koji navijam od kada znam za sebe. Stvarno ne mogu da verujem da je od tada prošlo 13 godina. Kao juče da sam debitovao protiv Vojvodine. Dva puta sam igrao za ovaj klub i uvek se ovde osećao kao kod kuće“.

Kao svedočanstvo ostali su trofeji, golovi,asistencije, ali i treneri sa kojima je sarađivao.

„Idemo redom… Miroslav Đukić… Slaviša Jokanović… Miroslav Đukić… Zoran Bata Mirković… Savo Milošević… Tako je, bila su četvorica. Sad kad ih ovako poređaš jednog pored drugog, shvatiš koliko su to zapravo velika fudbalska imena. Istinske legende srpskog fudbala i ponosim se što sam imao mogućnost da radim sa njima. A ponos je bio raditi i sa svim tim igračima, ali pre svega sa Sašom Ilićem“.

Iako je nominalno veteran, Zoran Tošić ne namerava da stavi tačku na bogatu karijeru.

„Mislim da ću igrati još nekoliko godina i verujem da mogu da pružim još mnogo toga, ali nisam baš siguran da ću brojati toliko. Videćemo. Fudbal je moj život i svi moji budući planovi su vezani isključivo za njega. E sada, na koji način ću ostati u fudbalu, to još ne znam, ali imam nekoliko godina da razmislim i pronađem adekvatan model. Za sada sam fokusiran na igre u Tobolu, a za posle ćemo videti“.