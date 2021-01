Ponovo je maleni Vikomb s juga Engleske namučio Totenhem u FA kupu. Pre tri godine, takođe u šesnaestini finala najstarijeg fudbalskog takmičenja, Pevci su u Londonu pobedili sa 4:3 - golovima Alija u 89. i Sona u sedmom minutu nadoknade - dok je u ponedeljak uveče na "Adams Parku" u Bakingemširu bilo ubedljivijih 4:1, ali jednako teško izvojevanih.

Poslednjeplasirani tim Čempionšipa je vodio na poluvremenu, do 86. minuta imao produžetke, a onda je domaćine sustigao umor, pala je koncentracija i gosti su to iskoristili da iskale sav bes zbog neočekivano napete utakmice i s tri gola u finišu dođu do pobede.

"Imponuje mi što su morali da uvedu svoje najbolje igrače", istakao je trener Vikomba, 47-godišnji Geret Ejnsvort.

Ovaj živopisni strateg bio je na klupi "Čerbojsa" (nadimak zbog tradicije pravljenja stolica u Vikombu) i u pomenutom duelu iz 2017. godine, a u klubu je još od 2012, pa je zapravo trener s najdužim stažom u nekom engleskom profesionalnom timu.

Navijač je Blekberna iz svog rodnog grada, a iako je imao priliku, nikada nije prihvatio poziv da vodi neki bolje rangiran klub od Vikomba. Mogao je u Milvol ili Sanderlend za mnogo više novca, međutim, odbio je.

"Ljudi me često pitaju kako to da ne želim da se oprobam u nekom većem izazovu, ali ja im kažem da dođu i pogledaju kako izgleda voditi Vikomb. To je jedan đavolski težak izazov svakog dana! Evo vam primer, za utakmicu protiv Hangerford Tauna nismo mogli da skupimo dovoljno igrača, pa sam morao da stavim u tim jednog od svojih pomoćnika. Dao je gol i sada očekujem da mi zakuca na vrata i traži da ponovo igra u nedelju", našalio se nekadašnji vezista brojnih engleskih niželigaša u jednom od ranijih intervjua.

Nije to bio jedini put da je Vikomb imao problem s brojem potrebnih fudbalera za utakmicu. Isto je bilo i uoči prošle sezone. Na prvom treningu pojavilo se tek devet igrača, zbog čega im je malo ko davao šansu da će opstati u Ligi jedan. I nisu. Nisu opstali, već su izborili promociju u viši rang!

Posle trećeg mesta u ligaškom delu, preko Flitvud tauna i Oksvorda u finalu plej-ofa na čuvenom Vembliju - nažalost bez publike zbog korone - domogli su se Čempionšipa. Prvi put u 134 godine dugoj istoriji kluba.

"Tako je kod nas. Nemamo akademiju ili B tim, imamo samo ekipu. I to je to. To je naš život. Možda bih na nekom drugom mestu zaradio više para, ali ja uživam ovde. Najiskrenije, volim da se susrećem sa svakodnevnim problemima koje imamo ovde. Sreća i osećaj ispunjenosti svakog dana su moji prioriteti, a ne novac", ističe Ejnsvort koji je već devetu godinu trener Vikomba, a aktuelni ugovor važi mu do 2023, podseća Dejli mejl.

Do prošle godine je paralelno sa trenerskim poslom igrao za desetoligaša Vudli Junajted. Ovaj nekadašnji fudbaler sredine terena karijeru je, inače, počeo u voljenom Blekbernu, a od 1991. do 2020. promenio je veliki broj niželigaških klubova među kojima su vam sigurno poznata imena Kvins Park Rendžers, Preston Nort End, Kembridž Junajted, Vimbldon, Port Vejl, Kardif i, naravno, Vikomb Vonderers.

Ejnsvort sa igračima Vikomba posle plasmana u Čempionšip (ⒸReuters)

Pored fudbala, strast mu je muzika. Pevač je rok benda "Hladnokrvna srca" i svojim imidžom više podseća na rok-zvezdu nego na fudbalskog trenera. Po promociji u Čempionšip u penziju je poslao svoje srećne crvene kaubojske čizme, ali dugu puštenu kosu i kožnu jaknu ne planira da menja. Kao ni narandžasti ford mustang kog vozi.

"Ne želim da se prilagođavam masi i budem 'jedan od'. Nikada to nisam radio. Uživam kada me ljudi kritikuju zbog mog izgleda. Volim da šetam okolo u svojoj kožnoj jakni samo da bih gledao kako me drugi izbezumljeno posmatraju. Govore mi često da se ošišam i promenim stil, ali zašto bih? Ja ne verujem da postoji razlog zašto neko ne bi bio ono što jeste, što želi da bude", izneo je Englez svoju filozofiju u razgovoru za časopis posvećen "malim" klubovima u Engleskoj .

Za svoj omiljeni bend Ejnsvort navodi Dorse, a iako je pripadnik rok kulture, kaže da nema tetovaže niti planira neku.

"Još kao tinejdžer obećao sam mami da se neću tetovirati, jer se njoj to nije dopadalo", objasnio je.





Iako sve ovo nekome zvuči nespojivo sa fudbalom, daleko od toga da ovaj trener nema ambiciju da uspe u svom poslu.

"To kako ja izgledam nema nikakve veze sa igrama mog tima. Ako će momci da pobeđuju svaku utakmicu ukoliko skratim kosu, evo odmah ću to da uradim jer sam pobedničkog karaktera i želim da moj tim pobeđuje, ali znam da to nema nikakve veze jedno sa drugim. Možda će biti neki predsednik kluba koji će reći da ne želi da me zaposli zbog moje frizure, ali šta da radim, on će biti na gubitku. Moja ambicija je da uvek budem srećan i to pokušavam da prenesem i na svoje fudbalere. Želim da u svakom trenutku budu zadovoljni sobom, jer je to najvažnije".

Među igračima koje Geret Ejnsvort trenira od 2016. je i čuveni Adebajo Akinfenva, špic koji više podseća na nekog boksera teške kategorije nego na fudbalera. Ovaj momak stigao je posle raskida ugovora sa AFC Vimbldonom, u kom nisu verovali da ima kvalitet za trećeligaški rang u koji su se te godine po prvi put plasirali.

Prevarili su se, pošto je korpulentni Akinfenva kao član Vikomba dosad postigao 54 gola u 195 utakmica. Ušao je i protiv Totenhema u 72. minutu.

U zagrljaju Akinfenve (ⒸReuters)

"Ja imam sreću što se bavim ovim poslom i nikada ga ne uzimam zdravo za gotovo. Svaki dan se trudim da pomognem svojim igračima da budu još bolji nego što jesu. Dođem na trening i pričam im da mogu da ostvare neke stvari za koje i nisu pomišljali da bi mogli. Ja ih učim da veruju. To je moj stil i mislim da su mnogi uspesi koje smo ostvarili došli baš zbog toga što je igračima dozvoljeno da budu onakvi kakvi jesu", smatra Ejnsvort.

Žoze Murinjo je vizuelno sušta suprotnost od svog kolege, međutim, karakteri su im se pronašli. Lepim rečima govorio je Portugalac o Ejnsvortu pre duela i istakao da bi rado zapevao s njim, ali bi mu svojim glasom uništio pesmu.

"Možda ne peva dobro, ali siguran sam da bi odlično svirao daire", procenio je pevač "Hladnokrvnih srca".

"On je sjajan tip i veliki trener. Ukazao mi je veliko poštovanje i počastvovan sam što smo stajali uz istu aut-liniju", istakao je strateg Vikomba, čiji tim je velikih 10 bodova udaljen od zone opstanka u Čempionšipu.

Moraće njegovi fudbaleri mnogo češće da igraju kao prvo poluvreme protiv Čelsija kako bi ostali u drugoligaškom rangu. Pokazali su da umeju, a ako zagusti, tu je i trener da uskoči...