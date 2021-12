Roko Komiso: Ja sam od Vlahovića napravio kralja Firence! Menadžeri se ponašaju kao na Divljem zapadu

Prvi čovek Fjorentine Roko Komiso još jednom se osvrnuo na situaciju u vezi sa budućnošću Dušana Vlahovića, ali i regulativama, koje bi po njegovom mišljenju, morale da se uspostave u vezi sa procentima koje ostvaruju agenti igrača u ovakvim i sličnim situacijama.

Komiso smatra da je na ispravan način donosio odluke u pregovorima oko novog ugovora jednog od najtalenotovanijih napadača u Evropi.

"Razgovarali smo sa FIFA, UEFA, CONI (Olimpijski komitet Italije) i FICG (FS Italije). Regulisanje odnosa sa agentima je od suštinskog značaja. U Americi menadžeri uziumaju procenat od plate svojih klijenata, a ne od obeštećenja. Ovde je kao na Divljem zapadu. Ne kažem da me ucenjuju, to je prejaka reč, ali me drže u šaci oni koji po svaku cenu hoće da presele Vlahovića. Kao što se desilo sa Donarumom. Da nije bilo mene, Dušan ne bi imao priliku da postane kralj ovde u Firenci", rekao je Komiso za Radio24.

©Reuters

Italijanski mediji pišu da Juventus na sve načine pokušava da dovede srpskog napdača, ali to žele da učine za obeštećenje od 50.000.000 evra. Ipak, Komiso je čvrst u odluci da početna cena bude 70.000.000 evra, pa je jasno da neće olako popustiti u ovoj situaciji. Deluje kao da su sve mogućnosti da ipak dođe do produženja ugovora, koji ističe na leto 2023. godine, i definitivno propale.

"Ne mogu da kažem da je to zatvoreno poglavlje. Kada sam u oktobru razjasnio situaciju, bio sam preplavljen kritikama. Meni se, pak čini, da su njegove brojke (golovi, prim.aut) od tada naglo skočile i to ne malo. Dečko je profesionalac, ali ne dozviljavam nikome da me ucenjuje, dokle god smo u legalnim okvirima. Ima nedozvoljenih stvari... Želim da kažem da je Fjorentina Vlahovićev klub, a pre razgovora sa agentima neophodno je prvo da razgovara sa nama", dodao je Komiso.

Stara dama deluje odlučno u nameri da dovede napadača, koji bi mogao da joj donese dragocen kapital u samom špicu napada. Ipak, prvi čovek Viole podseća da je taj klub pod istragom državnih organa.

"Ne znam da li Juventus može da ga priušti. Čuo sam da su ostvarili kapitalnu dobit, ali i da i dalje imaju milionske dugove? Kako je to moguće? Tokom poslednjeg perioda, izgubili su milijardu evra na berzi".

©Reuters

Projekat Superliga nešto je što nije po Komisovom ukusu.

"Superliga je prepisana iz Amerike, gde možete da radite šta hoćete u takvom takmičenju. Uradili su suprotno od onoga što radi Robin Hud, kradu od siromašnih za bogate. Zamislite Juventus je u Seriji B, ali još igra Ligu šampiona, gde je meritokratija?".

Na kraju, ekipa je šesta na tabeli Serije A, sa sedam bodova zaostatka za četvrtoplasiranom Atalantom.

"Ovo je jedan od naših najboljih startova u poslednjih nekoliko godina. Vinćenco Italijano je doneo entuzijazam i povećao vrednost igrača koji su već bili u timu. Njegova skromnost me je impresionirala, Barone i Prade zaslužuju pohvale što su ga doveli", zaključio je Komiso.