Roma nije za Ligu šampiona, dok je Liga Evrope baš po Milanovoj meri: Rosoneri kažnjavali Vučicine gluposti (VIDEO)

Roma nema kapacitete da izbori plasman u Ligu šampiona ove sezone, dok je Milanu objektivno mesto u Ligi Evrope naredne sezone. To su Rosoneri stavili svima do znanja u današnjem derbiju na San Siru, gde su zasluženo savladali Vučicu, zahvaljujući znatno boljoj igri u drugom poluvremenu. Rosoneri su uspeli da iskoriste katastrofalne reakcije Davidea Zapakoste i Amadua Dijavare, pa su golovima Anta Rebića i Hakana Čalhanoglua došli do tri vredna boda - 2:0 (0:0).

Rosoneri su uspeli da se izjednače sa šestoplasiranim Napolijem na tabeli i priđu petoplasiranoj Romi na šest bodova udaljenosti. Sa druge strane, Roma je ostala na šesat bodova minusa u odnosu na četvrtoplasiranu Atalantu, koja već večeras može na verovatno nedostižnih "plus devet".

Milanu se isplatilo pojačavanje gasa u drugom poluvremenu, Roma je počela da gubi snagu u poslednjih pola sata i na kraju je njenim igračima potpuno pala koncetracija, što je domaćin uspeo da kazni. Vučica je bila na visini zadatka samo u prvih 20 minuta, što je mogla da kruniše preko Edina Džeka, koji nije uspeo da iskoristi priliku. Sve ostalo je bilo uglavnom u znaku domaćeg tima.

Nije ni Milan blistao u prvom poluvremenu, ali je imao dva dobra pokušaja preko Đakoma Bonaventure i Hakana Čalhanoglua, ali je mreža Antonija Mirantea ipak ostala netaknuta. Iskusni čuvar mreže je zablistao u 65. i 67. minutu, kada je sjano zaustavio udarce Čalhanoglua i Pakete, a uradio je sve što je bilo u njegovoj moći i u ključnom 76. minutu, kada je zaustavio udarce Kesija i Rebića, ali nije mogao ništa kada se lopta ponovo vratila na nogu hrvatskom ofanzivcu. Svemu je prethodila velika greška Zapakoste, koji je umesto Kristanteu vratio loptu u noge Rebiću i otvorio kontranapad Milana, koji je završen vodećim golom. Inače, Zapakosti je ovo bio prvi meč od starta nakon teške povrede kolena u avgustu prošle godine. Nažalost, nije okončana na najbolji način po igrača na pozajmici iz Čelsija.

Ipak, da Zapakosta ne bude jedini tragičar pobrinuo sae Amadu Dijavara u 89. minutu. Mladi vezista iz Gvineje je prilikom pokušaja da oduzme loptu Franku Kesiju prosto dodao loptu Teu Arnandezu, a ovog je srušio Kris Smoling, koji nije stigao da izvuče nogu. Čalhanoglu je bio neumoljiv sa bele tačke, pa su bodovi zasluženo ostali u Milanu.

Roma će u narendom kolu pokušati da se iskupi protiv Udinezea na Olimpiku, dok će Milan na gostovanju SPAL-u biti u situaciji da potvrdi dobru formu nakon pobeda nad Lećeom i Romom.





SERIJA A - 28. KOLO

Petak

Juventus - Leće 4:0 (0:0)

/Dibala 53, Ronaldo 62pen, Iguain 83, De Liht 85/

Subota:

Breša - Đenova 2:2 (2:1)

/Donaruma 10, Semprini 13 - Falke 38pen, Pinamonti 70pen/

Kaljari - Torino 4:2 (2:0)

/Nandez 12, Simeone 17, Najngolan 46, Žoao Pedro 70pen - Bremer 60, Beloti 66/

Lacio - Fjorentina 2:1 (0:1)

/Imobile 67pen, Luis Alberto 82 - Riberi 26/

Nedelja:

Milan - Roma 2:0 (0:0)

/Rebić 76, Čalhanoglu 89pen/

19.30: Udineze - Atalanta

19.30: Sampdorija - Bolonja

19.30: Sasuolo - Verona

19.30: Napoli - SPAL

21.45: Parma - Inter