Velika je šteta što je Roma bez imalo vere u uspeh ušla u revanš protiv Mančester junajteda. A, deluje da je moglo da bude mnogo uzbudljivo.

Jer, desetak minuta koje je Vučica imala od 60. do 70. doneli su joj dva gola, stativu i dve promašene kolosalne šanse, a tada je već bilo prekasno da bi se uneo nemir u redove engleskog kluba. Na kraju je Roma spasla obraz, dobila je utakmicu – 3:2. Ali sve to nakon 2:6 na Old Trafordu nije donelo baš ništa.

Pre neku sezonu klub sa Olimpika je u Ligi šampiona jurio tri gola minusa protiv Barselone i uspeo je da ga stigne, da napravi senzaciju. Ovog puta takve vere u uspeh nije bilo. Roma gotovo sat vremena nije ni pokušala da nešto odigra, da napadne Junajted punom snagom, a tome je verovatno doprineo i gol Edinsona Kavanija u 39. minutu i to nakon promašena dva zicera.

Urugvajac je pogodio i prečku lobujući Mirantea, ali je pred kraj poluvremena uspeo da sve te promašaje naplati i da donese Mančesteru vođstvo. Taj gol kao da je označio i kraj utakmice za engleskog predstavnika. Zaista je posle toga delovalo malo verovatno da Roma može do pet pogodaka u nastavku i prolaza dalje.

Ništa nije doneo ni početak drugog dela, ali odjednom je „tutanj“ nastao na terenu od 57. minuta kada je Džeko doneo izjednačenje. Samo tri minuta kasnije Kristante je okrenuo rezultat na 2:1 i odjednom je Roma ubacila u petu brzinu. Pedro je potom promašio zicer, pa se posle Džekovog udarca lopta prošetala pored gol-linije. Da je bar jedna od te dve ušla, ko zna, možda bismo gledali triler u finišu.

Mančesteru je to bio alarm da nije još sve gotovo i bilo je dovoljno da opet ubaci u jednu brzinu više pa da Bruno promaši šansu, a Kavani novim golom ugasi sve tinjajuće nade Italijana da nešto tu mogu da urade u finišu utakmice. Stativa koju je pogodio Mhitarjan je bila uvod, a gol Zalevskog u 83. minutu za 3:2 oproštajni ples Vučice od Evrope za ovu sezonu.

Crveni đavoli su 2017. godine osvojili Ligu Evrope, sada ih ponovo još korak deli od novog trofeja. I plasmana u Ligu šampiona makar kroz ta vrata.

LIGA EVROPE – POLUFINALE

Roma – Mančester junajted 3:2 (0:1), prvi meč 2:6

/Džeko 57, Kristante 60, Zalevski 83 – Kavani 39, 68/

Arsenal – Viljareal 0:0, prvi meč 1:2