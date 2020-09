Romina večita potera za najvećim klubovima Serije A dosta je uticala na to da se na Olimpiku ozbiljno zapati kompleks "malog kluba" koji je progoni decenijama unazad. Jedan od odgovornih za to je upravo Juventus koji je u derbiju sat vremena bio lošiji protivnik u Večnom gradu, pri rezultatu 1:2 je ostao bez isključenog Adrijena Rabioa, a onda je sa desetoricom uspeo da stigne do zasluženog izjednačenja. Roma se pogubila u toj igračkoj nadmoći, kao da se uplašila eventualne pobede, što je kvalitetniji protivnik iskoristio i stigao do izjednačenja - 2:2 (2:1).

Paulo Fonseka je odlično posložio kockice na terenu. Učinio je da Juventus prvo poluvreme bude u podređenom polužaju. Vučica je igrala brzo, ekspresno je otvrala kontranapade, a u energiji je prednjačio sjajni Žordan Veretu.Francuz je oduzeo loptu u 31. minutu, a potom je pogodio Rabioa u ruku, a onda preuzeo odgovornost kod najstrože kazne i pogodio.

Vučica je prvi poklon Juventusu dala u 44. minutu, kada je Pelegrini nesmotreno igrao rukom kod pokušaja Ronalda da odigra pas za svoje saigrače, ali je Veretu ponovo bio sjajan. Vučici se bukvalno u poslednjem napadu prvog poluvremena otvorila stravična kontra. Sjajno je po levom boku istrčao Mihitarjan, koji je potom na pravom mestu pronašao neumornog Veretua i domaćin je na odmor otišao sa rezultatom 2:1.

Roma je dominirala sve do isključenja Rabioa. Tada je bivši igrač Pari Sen Žermena nesmotreno startovao na Mhitarjana i dobio drugu javnu opomenu, a Roma dobila otvoren put ka pobedi. Ključni trenutak se dogido samo dva minuta kasnije, kada se Edin Džeko našao sam ispred Ščensnog, ali je očajno šutirao, baš kao i pre samog isključenja Francuza. Odlični Jermen odlično otvarao napade svog tima, ali će silno žaliti za situacijom iz 12. minuta kada se našao u kolosalnoj šansi ali je pokušao da proturi loptu Ščensnom kroz noge i pogrešio. Ali, zato je se iskupio sa asistencijom Veretuu.

Ti promašaji kao da su ubili samopouzdanje domaćina, što je iskoristio Kristijano Ronaldo u 69. minutu. Danilo je odlično centrirao, a Portugalac fantastičnim skokom postavio konačan rezultat meča. Roma više nije imala šta da traži na terenu, nije bilo igre niti preciznog pasa, a delovalo je kao da je domaćin više strepeo da ne primi i treći gol, nego što je bio u mogućnosti da postigne još jedan.

Andrea Pirlo je možda pogrešio sa osnovnom postavkom meča, ali je napravio dobre poteze u drugom poluvremenu. Daglas Kosta je doneo širinu gostima, a Rodrigo Bentakur dodatnu energiju posle isključenja Rabioa, pa se praktično nije osetilo da Stara dama ima igrače manje u polju. Ipak, ključnu ulogu je odigrao psihološki faktor koji je uvek na strani Juventusa u ovakvim slučajevima i ta situacija se očigledno još dugo neće promeniti.





SERIJA A – 3. KOLO

Subota

Torino - Atalanta 2:4 (2:3)

/Beloti 11, 43 - Gomez 13, Murijel 21, Hatebur 42, D Ron 54/

Kaljari – Lacio 0:2 (0:1)

/Lazari 4, Imobile 74/

Sampdorija – Benevento 2:3 (2:1)

/Kvaljarela 8, Koli 18 – Kaldirola 33, 72, Leticija 88/

Inter - Fjorentina 4:3 (1:1)

/Martinez 45+2, Čekerini 52ag, Lukaku 87, D'Ambrozio 89 - Kuame 3, Kastrovili 57, Kjeza 63/

Nedelja

Specija – Sasuolo 1:4 (1:1)

/Galabinov 30 – Đuričić 12, Berardi 64 pen, Defrel 66, Kaputo 76/

Verona - Udineze 1:0 (1:0)

/Favili 57/

Napoli - Đenova 6:0 (1:0)

/Lozano 10, 65, Zjelinski 46, Mertens 57, Elmas 69, Politano 72/

Krotone - Milan 0:2 (0:1)

/Kesi 45+2 penal, Dijaz 50//

Roma - Juventus 2:2 (2:1)

/Veretu 31pen, 45+1 - Ronaldo 44pen, 69/

Ponedeljak

20.45: (2,00) Bolonja (3,45) Parma (3,80)

