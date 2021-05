Postao je poznat Sijensijano široj javnosti kada je odjeknula vest da će Ronaldinjo obući dres ovog kluba, tada peruanskog drugoligaša. Istina, samo u revijalnoj utakmici protiv Sporting Kristala, ali je to bilo dovoljno da se Sijensijano nađe u žiži interesovanja.

Nikada Sijensijano nije bio šampion Perua, a ljubitelji južnoameričkog dubala upoznali su se sa klubom iz Kuska početkom 21. milenijuma, kada je Sijensijano zablistao na međunarodnoj sceni. Podigao je pehar u drugom po važnosti takmičenju na Zelenom kontinentu, Kopa Sudamerikani, a takođe je skromne trofejne vitrine obogatio peharom namenjenom pobedniku Rekopa Sudamerikane, takmičenju u kojem se sastaju osvajač Kopa Libertadoresa i Kopa Sudamerikane.

Do najvažnijih klupskih trofeja Sijensijano je stigao savladavši argentinske ekipe. U finalu Kopa Sudamerikane je peruanski predstavnik bio bolji od River Plejta (4:3), dok je iste godine bacio na kolena i San Lorenco, pobednika Kopa Libertadoresa.

U trenutku kada je Ronaldinjo obukao dres Sijensijana, ovaj klub je tavorio u drugoj ligi Perua. Preneo je brazilski virtuoz delić magije i šampionskog pelcera na klub. Ubrzo je krenuo Sijensijanov uspon, godine 2019. je osvojena titula u drugoj ligi i izborena promocija u prvi rang, prošle sezone Sijensijano nije morao da strepi za opstanak, a već ove bi mogao da napadne titulu.

Došlo je do promene formata takmičenja u Peruu, podeljeni su timovi u dve grupe, a pobednici istih će u finalu odlučivati o naslovu prvaka Aperture. Neprikosnoven je Sporting Kristal u Grupi B, a u Grupi A je Sijensijano jedan od glavnih kandidata za prvu poziciju.

U sklopu 6. kola peruanske Aperture, Sijensijano dočekuje Karlos Manuči (01.00). Grupna faza igra se po jednokružnom sistemu, sastaje se svako sa svakim, ali jedanput, a duel sa Karlos Manučijem će, uz okršaj sa Universidad San Martinom, biti za Sijensijano najozbiljniji ispit.

Sijnsijano je uz Ajakučo jedini neporaženi tim u Grupi A i trijumfom bi se vratio na lidersku poziciju. Izvanredno igra Sijensijano, rezultati su tu, ali izabranici Marsela Grionija kubure sa efikasnošću. Unaprede li taj segment igre, postaće prvi favorit za plasman u finale iz Grupe A.

„Manuči će biti veoma težak protivnik, ali ako nastavimo putem kojim smo išli odsad, sigurno ćemo imati puno šansi za pobedu. Raduje me kako tim radi i to me čini smirenim. U svakoj utakmici smo nadigrali rivale. Jedino što moramo da postižemo više golova, ali radimo na poboljšanju tog aspekta ” ,rekao je Marselo Grioni.

Veliki broj zaraženih igrača i sužena rotacija odrazili su se na rezultate Karlos Manučija, a posle dužeg vremena urugvajski strateg Pablo Pejrano imaće ceo tim na raspolaganju. Urugvajac olako uvodi igrače u ritam posle odsustva.

„Pokosio nas je virus korona, ove nedelje smo konačno imali čitav tim, a malo po malo fudbaleri koji se vraćaju ulaze u formu“,





podvukao je Pablo Pejrano.

