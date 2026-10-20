Ronaldo sam sebi pokvario veče (VIDEO)

Pre tačno osam dana, radovao se Kristijano Ronaldo pogotku u Azijskoj ligi šampiona i svom 981. golu u karijeri. Vezao je Portugalac dva utakmice na kojima je tresao mrežu, večeras u 10. kolu saudijske elite imao priliku da nastavi niz i dođe korak bliže magičnoj brojki od 1.000 golova, ali je sam sebi pokvario veče.

Al Nasr je srušio Neom pogotkom Žoaa Feliksa, pa Kristijano može da bude delimično zadovoljan - 1:0. Da, njegov tim jeste skočio na treće mesto, približio se Al Hilalu na dva boda zaostatka, te na tri boda lideru Al Kadisiji od koje ima utakmicu manje, ali je jedan od najboljih fudbalera svih vremena promašio penal u završnici prvog poluvremena.