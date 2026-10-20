Ronaldu potrebno 40 sekundi života da otplati kaznu FS Portugalije
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Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 14:07
Tih 255 evra je njegovih 0,00012 odsto plate
Smešnije kazne nije bilo otkako se lopta kotrlja na meridijanima. Fudbalski savez Portugalije je „odrezao“ Kristijanu Ronaldu da mora da plati 255 evra globe zato što je svojevoljno otišao iz trening kampa reprezentacije pred meč sa Danskom.
Postoji i drugi deo kazne, a to je 30 dana suspenzije, što je jednako besmisleno, jer će taj period isteći taman pred narednu utakmicu Portugalije, pa Kristijano neće propustiti nijedan meč. Ali ovaj finansijski deo je daleko zabavniji.
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Kako je tačno FS Portugalije izračunao da globa bude 255 evra, manje je poznato, ali je list Abola izračunao da će Ronaldu biti potrebno 40 sekundi života pa da tu „kaznu“ otplati. Otprilike, koliko je fudbaleru Al Nasra potrebno između dva treptaja oka, eto toliko će vremena proći dok zaradi dovoljno novca da pokrije ovaj „minus“. Ili da idemo još u detalje: Kristijano zarađe u Arabiji 6,61 evro po sekundi!
Abola je izračunala da je tih 255 evra ujedno 0,00012 odsto od Kristijanove godišnje plate u Saudijskoj Arabiji. Zvanično, po ugovoru Ronaldu pripada oko 208.000.000 evra po godini, ali ako se računaju razni drugi prihodi, koji su takođe regulisani ugovorom, Portugalac zaradi u Al Nasru godišnje i oko 300.000.000 evra.
Zato ovih 255 neće Ronaldo ni osetiti, kao kad nekom ispadne gvozdeni dinar iz džepa dok se vraća kući sa pijace...