Ronaldu potrebno 40 sekundi života da otplati kaznu FS Portugalije

Kako je tačno FS Portugalije izračunao da globa bude 255 evra, manje je poznato, ali je list Abola izračunao da će Ronaldu biti potrebno 40 sekundi života pa da tu „kaznu“ otplati. Otprilike, koliko je fudbaleru Al Nasra potrebno između dva treptaja oka, eto toliko će vremena proći dok zaradi dovoljno novca da pokrije ovaj „minus“. Ili da idemo još u detalje: Kristijano zarađe u Arabiji 6,61 evro po sekundi!

Abola je izračunala da je tih 255 evra ujedno 0,00012 odsto od Kristijanove godišnje plate u Saudijskoj Arabiji. Zvanično, po ugovoru Ronaldu pripada oko 208.000.000 evra po godini, ali ako se računaju razni drugi prihodi, koji su takođe regulisani ugovorom, Portugalac zaradi u Al Nasru godišnje i oko 300.000.000 evra.

Zato ovih 255 neće Ronaldo ni osetiti, kao kad nekom ispadne gvozdeni dinar iz džepa dok se vraća kući sa pijace...