Ako je neko u grupnoj fazi pobrao simpatije neutralnih fudbalskih sladokusaca, onda su to svakako Mađari. Autsajder je takmičenje u grupi smrti okončao sa dva poda, igrajući nerešeno sa aktuelnim svetskim šampionom, pa zatim i sa planetarnim vladarom iz 2014. godine. Od senzacije i prolaska u osminu finala, kao i trijumfa nad Nemačkom delilo ih je oko šest minuta, ali ih je rastužio Leon Gorecka, a Elf se provukao kroz iglene uši.

Da ste pre prvenstva pitali najoptimističnije navijače Mađarske, teško da bi iko smeo da tvrdi da će njegova selekcija, bez najtalentovanijeg igrača Dominika Soboslaja, tako namučiti pomenute velikane, pa i Portugalija koja joj je probila bedem tek u 84. minutu (poraz 3:0 nije merodavan).

"U noći nakon utakmice spavao sam svega petnaestak minuta i to je veoma čudno. Nikada nisam pomišljao da će mi remi sa Nemačkom učiniti tako praznim i potištenim", rekao je selektor Mađarske Marko Rosi i odmah dodao: "Znam da smo bilo dobri, ali mi je izuzetno krivo."

Krcata Puškaš arena na premijeri, videla je ubedljiv poraz od Portugalije, ali i preko 80 minuta ozbiljnog otpora domaćina. Otuda se rodila jedan od najupečatljivijih detalja za Rosija.

"Kada smo izašli iz autobusa posle prve utakmice, ljudi su nam aplaudirali, iako je bilo 3:0."

Upravo je Kristijano Ronaldo tada zapečatio pobedu Navigatora uz, mnogi će se složiti, prelaglašenu proslavu gola. To nije promaklo ni selektoru Mađarske.

"Ronaldo je veliki šampion, ali često ume da bude iritantan. Nakon penala, proslavio je gol kao da ga je postigao u finalu. Ljudi primećuju takve detalje."

Posao koji je Rosi napravio od dolaska na kormilo Mađarske leta 2018. godine visoko je cenjen, kako iz vizure navijača, tako i fudbalskog saveza. Pre njegovog angažovanja, Mađari su imali problema sa nižerazrednim evropskim selekcijama.

“Ekipa koja je igrala pre mog dolaska izgubila je od Andore, Kazahstana, Luksemburga. Sećam se utakmice 2019. godine protiv Hrvatske. Izgubili smo je već u svlačionici, a razlog je bio strah. Kadar je dozvolio Luki Modriću da mu ukrade loptu. Od tada ga više nisam zvao da igra za reprezentaciju, sada nastupa u Kini", prisetio se Rosi.

Predstave koje je prikazala ekipa 56-godišnjeg Italijana, podigle su mu popularnost u domovini, a na Čizmi plušte hvalospevi na njegov račun. Ali Rosi se ne zanosi.

"To je nešto što neće potrajati, ali to je sasvim noramalno. Nisam zainteresovan za povratak u Italiju i biću srećan ako ostavim pečat u mađarskom fudbalu. Deda mi je pričao o velikoj mađarskoj reprezentaciji, Za mene Mađarska nije poput Austrije ili Švajcarske. Ona me je pratktično usvojila", zaključio je Rosi.