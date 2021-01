Večeras je na programu derbi brazilskog šampionata između Gremija i Flamenga (23.55). Duel dva kluba koja spadaju u red najvećih u zemlji, u pitanju je zaostali meč 23. kola Serije A. Gremio je praktično ispao iz trke za titulu i pred ovaj susret sedi na šestom mestu na tabeli sa 51 bodom, četiri manje od tima iz Rija, koji ne odustaje od titule.

Trikolori iz Porto Alegrea su prema Fobrsovoj listi treći najvredniji klub Amerika, osvojili u 39 Gaučo šampionata, dve titule u Brazileirau, jednu u Seriji B, kao i pet trofeja u Kupu Brazila i jedan u Superkupu. Na međunarodnom nivou spada u red najuspešnijih klubova u zemlji, sa tri osvojene titule u Kopa Libertadores. Gremio je 1983. godine osvojio i Interkontinentalni kup, pobedom nad HSV-om u finalu (2:1).

Sa druge strane, aktuelni šampion je i najpopularniji klub u zemlji sa bazom fanova od čak 40.200.000 ljudi. Takođe je i najbogatiji i najvredniji klub Brazila, a jasno je i da je jedan od najuspešnijih. Poput Gremija i Flamengo je bio prvak sveta (1981. godine), dva puta je osvajao Kopa Libertadores, ima šest titula u Seriji A, 36 u Karioka šampionatu, a osvajao i Kup u tri navrata, Superkup jednom.

Rubro-Negre je od Žorža Žesusa preuzeo čuveni Rožerio Seni, ali rezultati u poslednje vreme doveli su do toga da njegova pozicija na klupi kluba iz Rija bude pod znakom pitanja. Imao je i nesuglasica sa napadačem Gabigolom, pa mediji u Brazilu zbog svega tvrde da bi samo osvajanjem titule mogao da sačuvao posao. Posle nešto slabijih rezultata u poslednje vreme (tri poraza na poslednjih pet utakmica) Flamengo zaostaje sedam bodova za vodećim Internasionalom, ali ima i utakmicu manje. Večeras protiv Gremija će imati priliku da priđe na četiri boda lideru, šest kola pre kraja Brazileiraa.

Gremio dočekuje sastav iz Rija u lošem raspoloženju, posle teškog poraza u velikom derbiju protiv Internasionala. Ekipa Renata Gauča imala je prednot u Grenal derbiju sve do 90. minuta, kada je Ernandez poravnao rezultat, da bi u osmom minutu nadoknade Inter došao do preokreta pogotkom Edenilsona sa bele tačke, pa tako i do pobede. Neuspeh u velikom derbiju produžio je seriju Trikolora bez trijumfa na četiri meča (poraz posle tri remija). Tako je od takmaca za titulu sastav iz Porto Alegrea doveo pod znak pitanja i učešće u Kopa Libertadores.

Ipak, Renatova ekipa može da se pohvali sjajnim nizom od 12 mečeva bez poraza kod kuće. Sa druge strane Rožerio Seni se nada da će nastaviti niz neporaženosti u duelima sa Gremiom, koji je trenutno dugačak sedam mečeva. U četvrtom kolu šampionata su prethodni put ove dve strane odmerile snage, nije bilo pobednika na Marakani (1:1), golove su postigli Pepe i Gabrijel Barbosa.

Kada su postave u pitanju, Renato Gaučo je ostao bez Žeromela do kraja sezone, pa će mladi Rodriges u srce odbrane uz Kanemana. U veznom redu je samo pitanje da li će meč uz Mateusa Enrikea početi Lukas Silva ili Majkon, ostatak ekipe prilično je jasan. Sa druge strane Rožerio Seni ponovo može da računa na Bruna Enrikea (odradio suspenziju), koji će tako u startnih 11 odmentiti Vitinju. Većih dilema nema, van stroja su već neko vreme Rodrigo Kajo, Dijego Alveš i Tijago Maja.

