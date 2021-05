Večeras počinje i plej-of šampionata Karioka, Flamengo je prvi deo takmičenja okončao na prvom mestu na tabeli, dok je niželigaš iz komšiluka bio četvrti (02.05). U polufinalu se igraju dve utakmice, ali golovi u gostima nemaju posebnu težinu. Ukoliko posle 180 minuta ne bude pobednika, u finale ide tim koji je pred doigravanje imao bolji plasman na tabeli (u ovom slučaju Flamengo). Revanš meč na programu je za nedelju dana na Marakani, a bolji iz dvomeća će se za trofej boriti sa pobednikom duela između Portugese i Fluminensea.

02.05: (7,25) Volta Redonda (4,40) Flamengo (1,40)

Aktuelni prvak Brazila i tim koji je minule sezone osvojio prvenstvo Rio de Žaneira je u seriji od četiri meča bez poraza. Posle remija sa Portugesom, slavio je protiv argentinskog Veleza u okviru Kopa Libertadores (3:2), potom je nadigrao večerašnjeg rivala u poslednjem kolu ligaškog dela šampionata Karioka (2:1), da bi pre samo tri dana na svojoj Marakani bio bolji od čileanske Union La Kalere u elitnom takmičenju Južne Amerike (4:1).

Sa druge strane, Volta Redonda je bez trijumfa na četiri vezane utakmice. Najpre je ispala u Kupu Brazila posle slabijeg izvođenja jedanaesteraca u okršaju sa Žuazeirenseom (iako je na poluvremenu imala tri gola viška), usledili su remiji sa Botafogom i Banguom, pa potom i pomenuti poraz od večerašnjeg rivala.

Rožerio Seni će promešati karte, odmoriće neke bitne igrače, kako već u utorak Rubronegri imaju obveze u okviru Kopa Libertadores (LDU Kito). Tako će na poštedi biti Felipe Luis i Gabrijel Barbosa, a u timu neće biti ni Žersona, koji je osetio bol u predelo prepona. Van stroja su i Leo Pereira, kao i povređeni Rodrigo Kajo, ali i Tijago Maja i Sezar, koji se oporavljaju od operacije kolena.

Voltaso u svojim redovima ima i najboljeg strelca šampionata Alefa Mangu (devet pogodaka), on će se naravno naći u prvoj postavi, ali u timu neće biti desnog beka Oliveire, koji odrađuje suspenziju.

IZBOR UREDNIKA

Što se tiče prethodnog meča, odigranog pre samo šest dana, Seni je takođe izveo šarenu postavu na teren, ali je to bilo dovoljno da se upiše trijumf. Flamengo je poveo preko Mičela u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, ali je je Volta Redonda stigla do poravnanja do odlaska na odmor (strelac Bruno Bara). Po povratku sa pauze Vitinjo je vratio prednost domaćinu, a do kraja nije bilo promena.

Rubronegri su tako u seriji od tri vezana trijumfa nad popularnim Voltasom, poslednji poraz od tima koji trenutno nastupa u trećem rangu doživeli su 2016. godine (od tada četiri trijumfa Flamenga i dva remija).

BRAZIL, KARIOKA - POLUFINALE (PRVI MEČ)

Nedelja

02.05: (7,25) Volta Redonda (4,40) Flamengo (1,40)

*** Kvote u podložne promenma