Zemljaci su, pa i ne čudi ovolika hvala Ruija Košte ka Kristijanu Ronaldu. Ali, poznajući kakav je Košta bio majstor fudbala, treba poslušati šta ima da kaže o umeću vedete Juventusa, ranije Real Madrida i Mančester Junajteda.

Košta smatra da će Ronaldo igrati u vrhunskoj formi i sa 40 godina, te da je to fudbaler o kome će se pričati i za 300 godina.

Smela izjava, nema šta...

"Bio bih iznenađen kada bi Kristijano prestao da daje prelepe golove. Za 300 godina od danas ćemo i dalje pričati o Ronaldu. On je jedinstven. Zadržao je nivo u različitim timovima, ali i u reprezentaciji. Ima 35 godina i osvojio je sve, svuda", rekao je Košta.

Nastavio je Rui da analizira situaciju Ronalda i istakao da ćemo još imati priliku da ga gledamo. Te da će i za pet godina igrati na vrhunskom nivou.

"Kada Ronaldo postavi cilj, on to i ostvari. Poznajem ga dobro i mislim da pored osvajanja prvenstva on želi da bude i najbolji strelac, nešto što do sada nije uspeo da ostvari. Jasno je i da želi Ligu šampiona. Veoma je srećan. Po mom mišljenju, on će biti na vrhuncu sa 40 godina, nemam sumnju u to", rekao je Košta.

Poznajući Ronaldovu posvećenost, nije isključeno da i sa 40 bude u vrhunskom fudbalu.