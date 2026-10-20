Rumun sa teškom životnom pričom sudi Zvezdi

Petersku ima tešku životnu priču. On je uspeo da pobedi tešku bolest i vrati se suđenju.

Tokom leta 2017. godine, zbog jake glavobolje posle jedne utakmice u Estoniji, otišao je na pregled misleći da mu je potreban samo lek protiv bolova. Lekari su otkrili da Radu ima tumor na malom mozgu. Hitno je operisan u Bukureštu, a na sreću, nedelju dana kasnije ispostavilo se da je tumor bio benignog stanja.

Iako je prošao kroz komplikovanu operaciju glave i višemesečni oporavak, uspeo je u potpunosti da se oporavi, prođe rigorozne UEFA fizičke testove i vrati se profesionalnom suđenju na najvišem nivou.

Prema navodima rumunskih medija, prvo pitanje posle operacije bilo mu je da li može opet da sudi, čime je pokazao ljubav prema tom pozivu.