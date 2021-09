(od dopisnika Mozzart Sporta iz Skoplja)

Makedonci su prokockali pobedu nad Islandom (2:2), a rana od gostovanja u Rejkjaviku je još sveža. Međutim, pobeda nad Rumunijom na domaćem terenu izlečila bi dva prethodna remija, a selektoru Blagoju Milevskom donela prvu pobedu pošto što je imenovan za novog lidera nacionalnog tima posle Evropskog prvenstva.

Fudbalska reprezentacija Makedonije imala je dva gola prednosti u Reikjaviku. Velkovski i Alioski su uzdrmali Ribare, gost je igrao dopadljivo i diktirao tempo igre skoro poluvreme i po, ali je u poslednjim minutima usledio neshvatljiv pad, dve greške i dva primljena gola koja su donela bod domaćoj ekipi, a Makedoniju udaljila iz trke za baraž u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022.

20.45: (2,55) Makedonija (3,10) Rumunija (2,90)

Rumunija je poslednja šansa za Makedonce danas (20.45) u Skoplju na Toše Proeski areni. Gosti sa selektorom Radoijem imaju brojne probleme. Rumuni u makedonsku prestonicu stižu bez šest igrača u samo nedelju dana. Junak prvog susreta u Bukureštu Janis Hadži dobio je pozitivan test na korona virus i pridružio se jednom od golmana Marijanu Ajoaniju na listi. Rotariju, Alibek, Tanase i Dragus su povređeni i neće moći da pomognu saigračima. Rumuni su poslednji trening u Makedoniji odradili sa samo 17 igrača, jer su Marin, Nedelku i Kiklldau bili van stroja jer su bili u bliskom kontaktu sa pozitivnim Hadžijem. Ali dobili su negativne rezultate testa.

"Posebnu pažnju moramo posvetiti Elifa Elmasa i Enisa Bardija i njihovoj snazi u veznom redu. Tim se stavlja ispred pojedinaca, to je važno kad pričamo o Makedoniji", rekao je Radoi na konferenciji pred duelu u Skoplju.

Domaćin nema problema oko tima. Blagoje Milevski ima na raspolaganju sve igrače, niko nije suspendovan, a novina je povratak Bobana Nikolova u protokolu. Novi igrač moldavski Šerifa iz Tiraspolja dobio je pozitivan test na COVID-19 na početku priprema, ali je sada bio negativan i spreman je za utakkicu. Motiv plus za pobede Makedonije biće veliki državni praznik 8. septembar, dan kada je država postala nezavisna 1991.

Milevski kaže – važno je prevazići psihološki šok od Rejkjavika.

"Ovo je trenutak za prevazilaženje krize. Ne mogu, a da ne pohvalim momke za ono što su pokazali u oba duela do sada. Nemamo pritisak, osim onaj sportski. Veliki praznik je samo veliki plus. Rumunija kao reprezentacija je ozbiljan tim, sastavljen od pojedinačno kvalitetnih pojedinaca. Ne plašimo se nijednog igrača protivničkog tima, ali smo fokusirani na naš rad i na to kako treba da izgledamo na terenu. S obzirom na prvi meč u Rumuniji u kojem smo izgubili sa 3:2, mislim da je sada situacija potpuno drugačija. Nalazimo se na početku novog projekta. Ova utakmica sa Rumunijom nije finale, ima još mnogo utakmica do kraja, ali rezultat može odlučiti o toku kvalifikacija", rekao je Milevski.

Prema dosadašnjim najavama, Makedonija neće praviti promene u sastavu – na teren će istrčati sa istim timom koji je igrao u Rejkjaviku. Boban Nikolov neće startovati od prvog minuta i ostaće na klupi.

POČETNI SASTAV MAKEDONIJE (4-4-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Kostadinov, Bardi, Spirovski, Elmas; Čurlinov, Ristovski.

Kada govorimo o istoriji i međusobnim duelima, ona je na strani Rumunije. Od šest međusobnih okršaja, Rumuni su dobili pet, sve u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a Makedonija ima jedan trijumf u prijateljskom meču 2010. godine. U svim pobedama Rumunija je postigla najmanje dva gola.

18.00: (1,15) Jermenija (7,75) Lihtenštajn (18,0)

U ostalim utakmicama u Grupi J, Jermenija na svom terenu dočekuje Lihtenštajn (18.00). Selektor Kaparos će u Jerevanu na raspolaganju imati najboljeg strelca u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo Tigrana Barsegjana, koji je protiv Makedonije bio suspendovan zbog žutih kartona. Prvo međusobno suočavanje ovih rivala u Vaducu završeno je minimalnom pobedom Jermena (0:1).

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - 6. KOLO

Sreda

GRUPA B

20.45: (3,35) Grčka (3,10) Švedska (2,30)

20.45: (13,0) *Kosovo (6,25) Španija (1,23)

GRUPA C

20.45: (1,05) Italija (14,0) Litvanija (35,0)

20.45: (4,80) Severna Irska (3,45) Švajcarska (1,80)

GRUPA E

20.45: (16,0) Belorusija (7,50) Belgija (1,17)

20.45: (1,23) Vels (6,25) Estonija (13,0)

GRUPA I

20.45: (1,03) Albanija (16,0) San Marino (50,0)

20.45: (1,05) Mađarska (18,0) Andora (35,0)

20.45: (5,60) Poljska (3,50) Engleska (1,70)

GRUPA J

18.00: (1,15) Jermenija (7,75) Lihtenštajn (18,0)

20.45: (12,0) Island (6,75) Nemačka (1,23)

20.45: (2,55) Makedonija (3,10) Rumunija (2,90)

***kvote su podložne promenama

Utorak

GRUPA A

Azerbejdžan - Portugalija 0:3 (0:2)

/B. Silva 26, A. Silva 31, Žota 75/

Republika Irska - Srbija 1:1 (0:1)

/Milenković ag 87 - Milinković Savić 20/

GRUPA D

Bosna i Hercegovina - Kazahstan 2:2 (0:0)

/Pjanić 74, Menalo 86 - Kuat 52, Zajnutdinov 90+5/

Francuska - Finska 2:0 (1:0)

/Grizman 25, 53/

GRUPA F

Austrija - Škotska 0:1 (0:1)

/Dajks 30/

Danska - Izrael 5:0 (3:0)

/Poulsen 28, Kjer 31, Skov Olsen 41, Dilejni 58, Kornelijus 90+1/

Farska Ostrva - Moldavija 2:1 (0:0)

/Olsen 68, Vatnsdal 72 - Milinčeanu 84/

GRUPA G

Crna Gora - Letonija 0:0

Holandija - Turska 6:1 (3:0)

/Klasen 1, Depaj 16, 38, 54, Til 80, Malen 90 - Under 90+2/

Norveška - Gibraltar 5:1 (3:1)

/Torstved 23, Haland 27, 39, 90+2, Sorlot 59 - Stič 43/

GRUPA H

Hrvatska - Slovenija 3:0 (1:0)

/Livaja 33, Pašalić 66, Vlašić 90+4/

Rusija - Malta 2:0 (1:0)

/Smolov 10, Bakaev 84/

Slovačka - Kipar 2:0 (0:0)

/Šranc 55, Koščelnik 78/

Piše: Martin TANASKOVSKI