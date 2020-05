Ružnim fudbalom na beznadežnog autsajdera

Svet se normalizuje. Dokaz za to bio je povratak Bundeslige, pa češkog šampionata, a sada je došlo vreme da i mađarsko prvenstvo krene svojim tokom. I to sa publikom, doduše u redukovanom obliku. Kako se navodi, svaka četvrta stolica sme da bude popunjena, dok se merenje temperature i nošenje zaštitne maske podrazumeva. Pažnja javnosti biće večeras usmerena ka Kapošvaru, gde će istoimeni tim dočekati Zalaegerseg u ovkiru premijere 26. runde (20.00).

Obe ekipe su u donjem domu. Kapošvar je apsolutno najgori u svim aspektima. Zauzima poslednje mesto sa čak 18 bodova zaostatka za najbližim timom. Moglo bi da se kaže da je beznadežni autsajder u šampionatu. Tim očigledno nije bio spreman za turnir. Tokom celog državnog prvenstva Kapošvar je u 25 utakmica ostvario samo tri pobede i jednom odigrao nerešeno.

Sa druge strane, ZTE se nalazi na 10. mestu sa 28 bodova i ima više razloga za optimizam. Šanse da ostane u diviziji nisu loše, jer semodplasirana Kišvarda je udaljena samo tri koraka. Tim koji ove godine slavi vek postojanja, ozbiljno razmišlja o napuštanju opasne zone. U poslednjih pet kola Zalaegerseg je ostvario tri pobede, uz remi i neuspeh. Štaviše, u dva prethodna gostujuća meča oba puta je trijumfovao.

Važno je napomenuti da su timovi imali samo tri nedelje treninga.

Robert Valtner, strateg Kapošvara, uvek ima poseban meč protiv ZTE-a.

"Meč protiv Zalaegersega je za mene uvek poseban. Ne krijem činjenicu da mi je taj tim blizak srcu, ali trenutno radim na uspehu Kapošvara. Emocije treba izdvojiti za ovih devedeset minuta, jer ćemo učiniti sve što je moguće da dobijemo bod ili bodove. Drago nam je da se sve vratilo na staro, jer ponovo treniramo zajedno i konačno možemo da odigramo utakmicu", istakao je Valtner.

Ekipa Gabora Martona ima sve šanse za nastavak pozitivnih rezultata, a potencijalno slavlje stavilo bi ga u veoma dobru situaciju.

"To je meč koji moramo da rešimo u svoju korist. Do sada tim nije imao pritisak, u našim prethodnim mečevima su protivnici imali više da izgube, a sada će to biti na našim plećima. Važno je pobediti, pa makar i 'ružnim' fudbalom", rekao je Marton.

MAĐARSKA 1 - 26. KOLO

Petak

20.00: (5,40) Kapošvar (4,00) Zalaegerseg (1,55)

Subota

16.55: (2,55) Kišvarda (3,25) Ujpešt (2,60)

19.00: (2,60) Diožđer (3,00) Mezokovežd (2,75)

21.05: (3,30) Pakš (3,20) Fehervar (2,15)

Nedelja

18.55: (2,50) Honved (3,25) Debrecin (2,70)

21.05: (3,40) Puškaš Akademija (3,35) Ferencvaroš (2,05)

*** kvote su podložne promenama