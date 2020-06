Šabac, Kruševac i Surdulica - za merak

Za merak. Ne samo Radnički, već svi klubovi sem Vojvodine i TSC-a, u pretposlednjoj rundi igraju lišeni ikakvog rezultatskog pritiska. Sve se gotovo već zna, pa u finalna dva kola Superlige baš zato treba očekivati veći broj pogodaka.

Današnji program otvara duel Mačve i Spartaka (16.00). Biće to poslednja utakmicu na domaćem terenu u ovoj superligaškoj sezoni za Šapčane, koji se nisu proslavili i zauzimaju poslednje mesto na tabeli. Mačva je bez pobede na sedam poslednjih duela, a Spartak je izgubio samo jednom na osam proteklih mečeva.

Šef struke crveno-crnih Dragan Aničić istakao je da njegove momke očekuje dvoboj sa mladom ekipom, koja igra izuzetno dobar fudbal.

"Spartak je jedan od meni omiljenih klubova u ligi, jer gaji stil igre koji volim i forsira mlade igrače. Nadam se da će publika imati priliku da gleda dobru utakmicu, kao što je bila prošle nedelje u Lučanima. U prethodnim duelima sa Spartakom bilo je uvek dosta golova, tako da očekujem isto i u ovom meču. Oni imaju odličan napad, koji predvodi Nikolić. Tu je dosta mladih igrača, ako moram da izdvojim nekog onda je to Tekijaški, kojeg očekuje ako ne prelazak u neki od naša dva najveća kluba, onda sigurno inostrana karijera. Tako da nas čeka težak posao, ali momci mogu da odigraju ovu utakmicu rasterećeno, a i u ovom susretu šansu ćemo dati mladim igračima. Ova sezona nije bila ni malo prijatna za sve one koji vole Mačvu, ali pokušaćemo da sve okončamo bez problema i da se pripremamo za početak novog prvenstva", ocenio je Aničić.

Iz tabora Spartak Ždrepčeve krvi ističu odličnu atmosferu i veliku želju svih momaka za novim pobedama.

"Posle dve dobro odigrane utakmice i dve pobede putujemo u Šabac na teško gostovanje protiv neugodne Mačve. Bez obzira na položaj na tabeli očekuje nas teška utakmica. Želimo da nastavimo niz i osvojimo nova tri boda, ali to neće biti lako. Specifična je situacija u prvenstvu, u poslednja dva kola utakmice nemaju nikakav takmičarski značaj, jer je poznat i prvak i ko će nas predstavljati u Evropi. Najbitniji detalj je sada motivacija igarča. Mi smo puno radili na tome sa našim igračima. Kod nas to odlično funkcioniše, to što pokazuju na utakmicama tu želju i borbenost mi to vidimo na svakom treningu. Ekipa je mlada, međutim i pored toga pokazuju jednu zrelost. Imamo određenih kadrovskih problema, Denković je suspendovan ali i pored toga je došao sat ranije na trening, povređeni su Milošević i Tufegdžić od ranije, a pridružio im se i Srećković sa povredom ramena, dok se u ekipu vraćaju Jočić i Tekijaški", rekao je pomoćnik šefa struke Vladimir Buač.

Dva sata kasnije snage u Kruševcu odmeravaju Napredak i Mladost (18.00). Biće to poseldnji put da Čarapani pred svojom publikom igraju meč u ovoj sezoni

"Mladost je ekipa koja je slična Radničkom iz Niša i očekujem i takvu utakmicu. Mi smo i protiv Radničkog i protiv Voždovca, koje su ekipe iz gornjeg dela tabele, odgovorili dosta dobro, i uspeli smo da parriramo i moram biti zadovoljan onim što su momci pokazali. Nismo imali sportske sreće, ali te utakmice posmatram kao velike testove za igrače Napretka. Ostali smo bez nekoliko igrača, istekom njihovih ugovora, ali su priliku dobili mladi igrači. Mi ćemo igrati ofanzivno, sa kadrom koji hoćemo da uigramo, da se pripremamo za sledeću sezonu koja će veoma brzo doći", rekao je šef stručnog štaba Napretka Dragan Ivanović.

U poslednjem dvoboju današnjeg programa u Surdulici Radnik ima posla sa Radničkim (20.00). Prvi ovosezonski dvoboj iznenađujuće je pripao Radniku, koji je u Nišu slavio sa 2:0. Bila je to tek druga pobeda Surduličana nad lokalnim rivalom u 16 međusobnih dvoboja u svim takmičenjima.

Niški tim u ovaj susret ulazi kao šestoplasirani na tabeli sa 46 osvojenih bodova, dok je Radnik na desetoj poziciji sa 30 bodova na svom kontu.

"Spremamo se maksimalno za ovu utakmicu. To je mali derbi juga Srbije i nama je bitno da pobedimo Radnik u gostima. Radnički je u prvom delu sezone poražen od Radnika pred svojom publikom i to nam je dodatni motiv pred ovaj meč. Ne smemo da dozvolimo propuste u odbrani sa prošle utakmice protiv Rada. Respektujemo Radnik i njihovog trenera, ali naš cilj su tri boda i pružićemo maksimum da do njih i dođemo", rekao je strateg Radničkog Batak.

Todorovski i Batak (©MN Press)

Radnički će za razliku od prošlog meča biti jači u defanzivnoj liniji.

"Vraća se štoper Stevanović nakon odrađene suspenzije zbog četiri žuta kartona, ali i dalje ne mogu da računam na Đorđevića i Maslaća. Svi ostali su u konkurenciji, tako da će utakmicu početi slična ekipa koja je igrala protiv Rada".

Radoslav Batak je u prethodnim utakmicama redovno ukazivao šansu mladim fudbalerima, a tako će biti i u Surdulici.

"To je budućnost kluba i ti igrači moraju što pre da postanu oslonac igre Radničkog. Njihova forma je nepredvidiva, ali oni moraju svakodnevno da rade bez ikakvog opuštanja. Imaju pored sebe iskusne saigrače od kojih mogu puno toga da nauče i na treninzima i na utakmicama. Moramo što pre da ih uvedemo u ozbiljan sistem. Samo kod nas su igrači mladi sa 21 godinom. U Evropi su fudbaleri u tim godinama među nosiocima svojih ekipa i tom modelu i mi težimo. Dobijaće redovno šansu i ja se nadam da će je koristiti. Za sada sam zadovoljan kako to ide, ali potrebno je da što brže napreduju i dođu na onaj najozbiljniji nivo", završio je Batak.

SUPERLIGA - 29. KOLO

Petak

Proleter NS – Javor 2:2 (1:1)

/Joković 44, Mirosavljev 70 – Pavišić 17, Petković 56/

Rad – Voždovac 0:2 (0:0)

/Hajdin 56, Stoisavljević 79/

Subota

16.00: (2,95) Mačva (3,35) Spartak (2,40)

18.00: (2,45) Napredak (3,25) Mladost Lučani (2,95)

20.00: (3,30) Radnik (3,45) Radnički (2,10)

Nedelja

14.00: (7,00) Inđija (3,80) Vojvodina (1,55)

16.30: (4,00) TSC (3,60) Crvena zvezda (1,90)

19.00: (1,35) Partizan (5,00) Čukarički (9,00)

