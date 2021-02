Nekadašnji sportski direktor Rome, a sada čovek zadužen za sportski sektor Bolonje, Valter Sabatini, oštro je iskritikovao čelnike Vučice i trenera Paula Fonseku zbog načina na koji je sankcionisan Edin Džeko.

Iskusnom golgeteru je oduzeta kapitenska traka zbog sukoba sa portugalskim trenerom i bio je zaslužan upravo za dovođenje nekadašnjeg napadača Mančester Sitija u Rim.

"Nije mi se svidelo nekoliko stvari koje su se dogidile u Romi. Džeko je izuzetan profesionalac, nikada ne bi mogao da stvara probleme. Posledice su bile suviše teške za spor koji se dogodio u svlačionici. Roma ga je "prodala" četiri puta u poslednje dve godine i uvek je odlučio da ostane. Fonseka je to morao da učini da bi pojačao svoj autoritet u svlačionici, ali sada se sve mora vratiti u normalu. Roma mora da teži ka velikim ciljevima. Poznajem svlačionicu, znam da se ništa nije moglo deseiti u tolikoj meri da bi dovelo do takvih posledica. Džeko je pretrpeo veliko poniženje", rekao je Sabatini.

Izvršni direktor Rome, a nekadšnji tim menadžer Benfike, Tijago Pinto, ove zime se istakao na fudbalskom tržištu i deluje da će preuzeti tu ulogu u Vučici, koja je upražnjena od trenutka kada je otpušten Đanluka Petraki.

"Ne poznajem ga, još nismo razgovarali. Ako su ga izabrali, moram da mislim da je on pravi čovek za taj posao. Fudbalski klubovi sada traže direktore kojima je stalo do skautinga, analize i statistike, on želi da deluje kao sportski direktor. To je uoga koju nikada nije radio u svojoj karijeri. Želi to da započne u Romi i zbog toga mu želim puno sreće".

Riki Masara je pre nekoliko godina bio direktor Vučice, ali nije ostao u klubu, što Sabatini smatra ogromnim propustom.

"U Romi su pogrešili što su ga otpustili. On je fin momak sa velikom kulturom i zalaganjem. Dolazi u kancelariju u 07.30, a odlazi noću. Znam da nije ostao jer je pokušao da odbrani Monćija, čoveka koji je grešio, ali je uspeo da dovede Zaniola. Masara je Salah među direktorima. Nadam se da će uspeti", rekao je Sabatini.