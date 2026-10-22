Sad i Koventri češlja Kostova: Sjajno se kreće između linija, ima veliki uticaj na seniorski fudbal

„Koventri Siti je poslednjih godina proširio mrežu skautinga širom Evrope, tražeći mlade talente i skrivene dragulje koji bi mogli predstavljati izuzetno povoljne transfere, uz potencijal za dalju prodaju u budućnosti. Ova potraga je proces sportskog direktora Dina Ostina i njegov tim zadužen za dovođenje igrača, koji konstantno prate strane lige u potrazi za istaknutim pojedincima, najčešće onima koji imaju između 18 i 22 godine i poseduju veliki potencijal za dalji razvoj. Jedan od igrača za kojeg se tvrdi da ga je klub identifikovao – među brojnim drugim imenima koja se nalaze na njihovom širem spisku – jeste vezista Crvene zvezde, Vasilije Kostov. Portal ontheminute.com prenosi da nebeskoplavi pomno prate brz uspon ovog tinejdžera u Srbiji, dok istovremeno razmatraju potencijalna pojačanja za budućnost“, navodi Koventri telegraf.

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Portal ne prenosi pod kojim bi uslovima klub krenuo u ovu avanturu, a valja podsetiti da je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u januaru rekao kako je Zvezda tada imala ponudu vrednu 20.000.000 evra za Kostova, a u junu da ga ispod te sume neće prodati, te da Vasilija mogu da priušte samo „klubovi iz engleske Premijer lige, par klubova iz Nemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rešenje i investiciju za veliki transfer“.

Teško je reći koja je sada cena na koju bi crveno-beli pristali, jer ispadanje iz kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope nije pomoglo, ali isto tako stranci kada kupuju u Srbiji ne gledaju sadašnjost, pa ni rezultat, nego posmatraju šta od nekoga mogu da dobiju u budućnosti. Sportski i ekonomski.

„U izveštaju se navodi da su ljudi iz kluba 'impresionirani njegovom smirenošću kada ima loptu u posedu, oštrim kretanjem između linija, kao i sve većim uticajem koji ima u seniorskom fudbalu'. Kostov je već ostavio snažan utisak ove sezone, zabeleživši četiri gola i dve asistencije u prvih osam nastupa u najvišem rangu srpskog fudbala. Prema podacima Transfermarkta, njegova trenutna tržišna vrednost iznosi 20.900.000 funti“, stoji u tekstu Koventri telegrafa.

Dodajmo da isti izvor piše kako Birmingam Siti, član Čempionšipa, prati ovog tinejdžera i napominje da Zvezda nije u žurbi da ga proda, jer ga je „vezala“ ugovorom do 2028. godine.