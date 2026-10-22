Sad i Koventri češlja Kostova: Sjajno se kreće između linija, ima veliki uticaj na seniorski fudbal
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 12:40
Pominje se i interesovanje Birmingema
Najveći projekat Crvene zvezde možda završi baš u Premijer ligi, kao što na stadionu „Rajko Mitić“ i priželjkuju. Najviše zbog finansija. Ranije je bilo govora da ga prati Arsenal, ali posao nikada nije bio blizu realizacije, dok je sada u prvom planu – Koventri.
Možda na prvi pogled deluje čudno, ali klub koji sa klupe predvodi Frenk Lampard letos je ušao u elitni rang engleskog fudbala, zaradio više od 200.000.000 evra, uložio 160.000.000 u renoviranje kadra i sigurno će nastaviti taj trend. Možda već na zimu ili sledećeg leta, ako ostane u takmičenju, ali svakako radi na pronalaženju talenata koji bi mogli da igraju bitnu ulogu u Zapadnom Midlensu. Takav talenat je Kostov, pa ne čudi što ga lokalni Koventri telegraf opisuje hvalospevima. Zapravo, poziva se na drugi izvor, ali suštinski potvrđuje da je mladi vezista na radaru Ostrvljana.
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„Koventri Siti je poslednjih godina proširio mrežu skautinga širom Evrope, tražeći mlade talente i skrivene dragulje koji bi mogli predstavljati izuzetno povoljne transfere, uz potencijal za dalju prodaju u budućnosti. Ova potraga je proces sportskog direktora Dina Ostina i njegov tim zadužen za dovođenje igrača, koji konstantno prate strane lige u potrazi za istaknutim pojedincima, najčešće onima koji imaju između 18 i 22 godine i poseduju veliki potencijal za dalji razvoj. Jedan od igrača za kojeg se tvrdi da ga je klub identifikovao – među brojnim drugim imenima koja se nalaze na njihovom širem spisku – jeste vezista Crvene zvezde, Vasilije Kostov. Portal ontheminute.com prenosi da nebeskoplavi pomno prate brz uspon ovog tinejdžera u Srbiji, dok istovremeno razmatraju potencijalna pojačanja za budućnost“, navodi Koventri telegraf.
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Portal ne prenosi pod kojim bi uslovima klub krenuo u ovu avanturu, a valja podsetiti da je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u januaru rekao kako je Zvezda tada imala ponudu vrednu 20.000.000 evra za Kostova, a u junu da ga ispod te sume neće prodati, te da Vasilija mogu da priušte samo „klubovi iz engleske Premijer lige, par klubova iz Nemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rešenje i investiciju za veliki transfer“.
Teško je reći koja je sada cena na koju bi crveno-beli pristali, jer ispadanje iz kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope nije pomoglo, ali isto tako stranci kada kupuju u Srbiji ne gledaju sadašnjost, pa ni rezultat, nego posmatraju šta od nekoga mogu da dobiju u budućnosti. Sportski i ekonomski.
„U izveštaju se navodi da su ljudi iz kluba 'impresionirani njegovom smirenošću kada ima loptu u posedu, oštrim kretanjem između linija, kao i sve većim uticajem koji ima u seniorskom fudbalu'. Kostov je već ostavio snažan utisak ove sezone, zabeleživši četiri gola i dve asistencije u prvih osam nastupa u najvišem rangu srpskog fudbala. Prema podacima Transfermarkta, njegova trenutna tržišna vrednost iznosi 20.900.000 funti“, stoji u tekstu Koventri telegrafa.
Dodajmo da isti izvor piše kako Birmingam Siti, član Čempionšipa, prati ovog tinejdžera i napominje da Zvezda nije u žurbi da ga proda, jer ga je „vezala“ ugovorom do 2028. godine.