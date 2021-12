Sad ili nikad: Jović ponavlja ispit posle 851 dan

Od Intera, do Intera. Dve utakmice koje se u karijeri Luke Jovića izdvajaju više od svih ostalih, obe protiv Nerazura. Prvu je srpski fudbaler odigrao 14. marta 2019. godine u dresu Ajntrahta i ona mu je naposletku obezbedila transfer karijere u Real Madrid. Danas, 851 dan kasnije, Jović će ponovo protiv milanskog velikana biti u centru pažnje, u susretu poslednjeg, šestog kola Lige šampiona, koji će da odredi pobednika Grupe D.

Mnogo toga se promenilo u životu nekadašnjeg napadača Crvene zvezde za tih nepunih 28 meseci. Više ne živi u Nemačkoj, sada je u Španiji. Igra za najtrofejniji klub na svetu, bitan je član reprezentacije Srbije i plasirao se sa njom na Mundijal u Kataru. Na privatnom planu takođe, ima novu devojku, još jednom je postao otac.

21.00: (2,30) Real Madrid (3,50) Inter (3,25)

Međutim, kada se podvuče crta, Jović je došao na isto:

1) Ako odigra dobro utakmicu sa Interom i postigne neki gol, a njegov tim trijumfuje, dokazaće svima da mu je mesto na terenu „Santijago Bernabeua“. Karlo Ančeloti će ostati bez argumenata, moraće da mu daje veću minutažu. Srbin će postati važan deo Kraljevskog kluba.

2) Ako nestane na terenu, ne pronađe način da ijednom probije odbranu Intera i natera italijanskog stručnjaka da ga zameni na poluvremenu ili u uvodnoj fazi nastavka, potpisao je sebi ispisnicu. Potvrdiće sumnje ionako skeptičnih navijača Reala da Jović nije toliki kvalitet, uprava će imati razlog više da ga na zimu pošalje na neku novu pozajmicu ili da ga proda, kako bi povratila barem deo od onih uloženih 60.000.000 evra. Biće srećan ako do kraja meseca bude sakupio još koji minut na terenu, da doda na statistiku uz svoje kolone. Za sada, za dve i po godine ih je sabrao svega 1.193, manje nego u drugom timu Benfike.

Dakle pred 23-godišnjim napadačem je stravičan pritisak. Biti ili ne biti, zvezde i naslovne stranice ili blato. Sada je momenat za momka iz okoline Bijeljine da pokaže od čeka je satkan.

Pritisak? Da ume da se izbori sa njim pokazao je te martovske večeri kada je utišao „Đuzepe Meacu“ onim perfektnim lobom preko Samira Handanoviča, kojim je odveo Ajntraht u četvrtfinale Lige Evrope.

Sada su očekivanja veća. Čitava planeta će da gleda kako će Jović da odmeni Karima Benzemu, Francuza kroz čije igre se ocenjuju svi ostali ofanzivci Real Madrida.

Benzema je nedodirljiv u španskoj prestonici i to se neće promeniti ni posle večerašnjeg susreta. Čovek je četiri puta osvajao Ligu šampiona sa Kraljevskim klubom, postigao je 296 golova u belom dresu i hodajuća je legenda. Iako mu je 33 godine, odigrao je ove sezone 93 odsto mogućih minuta, što dovoljno pokazuje koliko ga Ančeloti ceni i poštuje.

Jović ni neće dokazivati večeras da je bolji napadač od njega. Samo to da može u Benzemine kopačke kada vreme bude uzelo maha, a povrede postajale sve učestalije. Da poseduje kvalitet da bude Benzema posle Benzeme, zbog toga je uostalom plaćen. Skupo.

Šta donosi Real Madridu meč sa Interom osim provere toga koliko je Jović napredovao? Možda ne mnogo toga, a možda i sve. Zavisi kako gledate na stvari. Ukoliko Madriđani ne izgube sačuvaće prvo mesto u D grupi. Ono za potencijalnog rivala u osmini finala može da donese Pari Sen Žermen, ali i Sporting Lisabon. Mnogo toga je još nepoznato, ali logično je da pobednici grupa na žrebu imaju veću šansu da izvuku nekog slabijeg rivala.

Ipak, ni druga pozicija, na koju će skliznuti ako izabranici Simonea Inzagija trijumfuju, ne znači nužno ništa loše. I dalje će na žrebu koji je sledećeg ponedeljka moći da se izvuče neki Ajaks ili pobednik G grupe, protiv kojeg će Real da bude favorit bez obzira na to ko će na kraju to da bude. To je ona grupa u kojoj Lil i Salcburg još mogu da budu na vrhu, ali i da ispadnu u Ligu Evrope. Prosečni Mančester Junajted je takođe jedan od timova koji je obezbedio prvo mesto.

Dakle, ovaj meč mnogo više znači Joviću nego samom klubu. Moguće je da će neki od standardnih prvotimaca da odmore protiv Intera, zbog toga što za vikend predstoji gradski derbi sa Atletikom. Prvi kandidat za selidbu na klupu je zbog toga Luka Modrić, iskusni Hrvat kojeg Ančeloti retko štedi.

Protiv Real Sosijedada, gde je Jović podsetio na svoje najbolje dane sa golom i asistencijom, Italijan je odmorio Tonija Krosa i Kazemira. Oni će sada sigurno da budu u postavi.

S druge strane, Inter neće kalkulisati. Inzagi retko menja startnu postavu, samo kada ga povrede i suspenzije nateraju. Tako će da bude i večeras, pošto će od standardnih prvotimaca samo Darmijan da nedostaje. Odmeniće ga Denzel Dumfris. Usled rasterećenosti barem možemo da očekujemo dobru utakmicu.

21.00: (1,57) Šahtjor (4,20) Šerif (6,50)

Šerif će sigurno da bude treći i da, mimo svih očekivanja, nastavi takmičenje u Ligi Evrope. Ima šest bodova, pet više od Šahtjora, koji će ga ugostiti večeras.

Moldavski prvak mora da se pohvali zbog toga što je na četiri od dosadašnjih pet utakmica postigao barem po gol. Zabeležio je dve senzacionalne pobede i samo protiv Reala u prošlom kolu (0:3) nije zatresao mrežu.

S druge strane, Šahtjor samo jednom nije primio gol ove sezone u eliti. Protiv Intera u Ukrajini (0:0), kada je osvojio jedini bod. Sada se Rudari opraštaju od Evrope. Barem do sledeće jeseni.

