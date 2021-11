Sad ili nikad za Njukasl, Noriču je utorak crni dan u Premijer ligi, Bijelsi se drma klupa

Kako se približava Božić fudbaleri u Premijer ligi tradicionalno imaju više utakmica da odigraju za kratko vreme. Nije drugačije ni sada, pošto nas ove nedelje očekuje vanredno 14. kolo. U okviru njega na premijer ćemo videti dve najlošije ekipe dosadašnjeg toka takmičenja. Fenjeraš Njukasl igra kod kuće sa pretposlednjeplasiranim Noričem (20.30).

Iako obe ekipe zauzimaju poslednja dva mesta na tabeli, njihova trenutna forma se značajno razlikuje. U daleko boljem momentu su Kanarinci, koji su sakupili sedam bodova na tri protekla okršaja, dok su Svrake u istom periodu sakupile dva.

20.30: (2,10) Njukasl (3,50) Norič (3,80)

Njukasl je dobio nove vlasnike i trenera, ali se to još nije manifestovalo na terenu. Posle poraza od Arsenala pre tri dana (2:0), i dalje je jedan od dva kluba koji ove sezone još nisu uspeli da sačuvaju gol u ligi. Pride, Njukasl još čeka prvu pobedu u šampionatu i po tom pitanju nikada nije doživeo lošiji ulazak u novu ligašku sezonu. Ali, navijači na Sent Džejms parku veruju da će se to konačno promeniti. Teško da pred sobom mogu da imaju bolju priliku za trijumf od ove trenutno.

Norič je, s druge strane, poslednji put odigrao nerešeno bez golova sa Vulvsima i nije izgubio tri utakmice zaredom. Kanarinci se muče sa realizacijom, dali su samo sedam golova i nije čudo što su i dalje najneproduktivniji tim u takmičenju. Ipak, novi trener

Din Smit preuzeo je tim samo nedelju dana kasnije pre nego što je Edi Hau postavljen za stratega Njukasla, ali će do četvrtog meča između dva trenera biti raspoloženiji od svog kolege. To je i zato što nikada nije izgubio od Njukasla u Premijer ligi.

Norič je poslednji put pokorio Sent Džejms park još 1988. godine, a od tada je gostovao devet puta i doživeo sedam poraza. Sujevernima možda nešto znači podatak da Norič nikada u istoriji nije pobedio u utorak u Premijer ligi na 14 dosadašnjih mečeva. Samo VBA je odigrao više mečeva određenog radnog dana bez trijumfa (32).

21.15: (2,40) Lids (3,35) Kristal Palas (3,20)

U preostalom sudaru današnjeg programa Premijer lige Lids dočekuje Kristal Palas (21.15). Jorkširski sastav u dosadašnjem toku kampanje uopšte ne blista i oblaci se polako skupljaju nad slavnim Marselom Bijelsom.

Lids je odmah iznad zone ispadanja. Ne baš čvrsta odbrana prošle sezone je nadoknađena solidnom ofanzivnom snagom. Međutim, sada je navala oslabljena dugotrajnim odsustvom ključnih stubova Bamforda, Ejlinga i Rafinje, što je pomoglo veoma slaboj produktivnosti Pikoksa, koji još nisu prešli preko 12 datih pogodaka. Što je slaba cifra za 20 primljenih golova.

Pre duela sa Palasom, konačno dobre vesti sa Eland Rouda.

"Bamford i Ejling već izgledaju mnogo bolje i učestvovaće u U23 meču. Rafinja bi čak mogao da bude na raspolaganju protiv tima Patrika Vijere", otkrio je trener Bijelsa.

Visoki Francuz, nekadašnji vezista Arsenala, do sada je vodio Kristal Palas iznenađujuće uspešno. Uspostavio je mnogo ofanzivniji i agresivniji stil nego što je to ranije bio slučaj i rezultat je trenutno 11. mesto na tabeli. Trener Lidsa ima samo reči hvale za rad svog rivala.

"Zadivljujuće je koliko je duboko i brzo uspeo da implementira svoje misli i ideje u timu".

Međutim, i sam Vijera je nezadovoljan posle poraza od Aston Vile u prošlom kolu i raduje se još jednom meču za kratko vreme.

"Možemo samo da budemo bolji posle lošeg prethodnog izdanja. Dobro je da brzo sledi novi duel", rekao je Vijera.

Dok Vijeirini momci, kojima nedostaje samo Andersen, mogu da budu mirni pred večerašnji duel, Marselo Bijelsa je pod solidnim pritiskom posle lošeg početka sezone, a ako njegov tim ne uspe protiv Palasa, vođstvo Lidsa bi moglo da razmišlja o budućnosti iskusnog stručnjaka.

