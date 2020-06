Sad je važno za Hamburger, motiv odlučuje u Firtu, bitka za život u Vizbadenu

Konture se naziru. Bilefeld je već viđen u Bundesligi, dok za drugom direktnom ulaznicom vlada jagma između Hamburgera, Štutgarta i Hajdenhajma. Petoplasirani Darmštat još održava teorija da može makar do baraža za promociju, ali svašta treba da se poklopi pa da se snovi Ljiljana ostvare. Za početak, da danas Hajdenhajm ostane kratkih rukava u Firtu, kao i da Hamburger kod kuće izgubi od Osnabrika. A, to je samo početak. Treba i Darmštat da pobeđuje, odnosno da Ognjen Ožegović najzad probije maler i stigne do prvenca u Cvajti...

Krećemo od Hamburga. Važan meč za obe ekipe, jer se Dinosaurusi bore za pristup Bundesligi, dok Osnabrik pokušava da zadrži mesto u ligi. Domaćini su na drugom mestu tabele, imaju prednost od jednog boda u odnosu na najbližeg konkurenta, zauzvrat, gosti su na 14. mestu sa prednosti od dva boda nad zonom ugroženih.

Naravno, Hamburger je jasan favorit u ovom susretu, ali u poslednjih pet domaćih utakmica puleni Ditera Hekinga su igrali na ne baš najbolji način. Sa druge strane, Osnabrik je izgubio u samo jednom od poslednjih pet gostujućih mečeva.

Poslednji susret Hamburgera i Osnabrika odigran je u novembru prošle godine. Iznenađujuće, ljubičasto-beli su kod kuće pobedili 2:1. Sada situacija ne dozvoljava greške ni jednima ni drugima, pa od ove utakmice očekujemo gustu borbu.

E, sad dolazimo do Hajdenhajma. Tri kola pre kraja sezone ova ekipa čeka grešku vodeće trojke, naročito HSV-a i Štutgarta, ali mora i da pobeđuje. Potencijalno slavlje večeras na gostovanju Grojteru lansiralo bi odeljenje Franka Šmita na drugo mesto, a kako su Detelinari igrali poslednjih nedelja, to ne bi bilo preveliko iznenađenje.

Čak tri puta izgubio je Grojter na poslednjih pet domaćih utakmica, ostvarivši samo jednu pobedu. Takođe, izgubio je i teorijske šanse da se bori za promociju, pa mu do kraja sezone preostaje da se nadmeće bez motiva. Ne briljira ni Hajdenhajm kada igra u gostima, pošto je na četiri minula na strani sakupio tek bod i postigao samo gol, ali veća želja mogla bi da bude presudna.

Poslednji meč dana igraju Vehen i Nirnberg. Ovaj meč biće možda i najdramatičniji u 32. kolu, jer su oba takmaca na dnu tabele. Domaćin je pretposlednji, dok je Der klub mesto iznad njega sa dva boda više.

Vehen je konačno prekinuo niz od četiri poraza zaredom, pobedivši Holštajn Kil u gostima u poslednjem kolu. Sada ima priliku da se čak dokopa sigurne luke. Sa druge strane, Nirnberg je bio relativno dobar u poslednjih pet gostujućih mečeva. Tim je pretrpeo samo jedan poraz, postigavši šest golova.

CVAJTA - 32. KOLO

Utorak

18.30: (3,20) Grojter (3,40) Hajdenhajm (2,25)

18.30: (1,50) Hamburger (4,30) Osnabrik (6,50)

18.30: (2,95) Vehen (3,30) Nirnberg (2,45)

Sreda

18.30: (2,70) Aue (3,25) Bohum (2,65)

18.30: (2,05) Hanover (3,45) Sent Pauli (3,60)

18.30: (2,70) Regenzburg (3,15) Karlsrue (2,70)

18.30: (1,55) Štutgart (4,10) Sandhauzen (6,00)

Četvrtak

18.30: (1,80) Holštajn Kil (3,70) Dinamo Drezden (4,40)

20.30: (1,95) Bilefeld (3,50) Darmštat (3,90)

*** kvote su podložne promenama

