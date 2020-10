Mnogo puta je rečeno, još više puta napisano. Kontinuiranim uspesima u evropskim takmičenjima Crvena zvezda je podigla standarde. Toliko visoko da je plasman u Ligu Evrope postao moranje, a učestvovanje u Ligi šampiona, uz neki skalp poput Liverpulovog, nešto što je svakako poželjno da se desi. Nekako u tom intervalu velikih uspeha na međunarodnoj sceni, igrači Crvene zvezde postali su grupa neprepoznatljivih momaka u večitiim derbijima. Predugo navijači trostrukog uzastopnog šampiona Srbije čekaju pravu partiju protiv najvećeg rivala. Zaključno sa sinoćnim mečom (1:1), koji će produžiti period Zvezdinog posta u sudarima sa Partizanom na dve godine. Što je za način življenja i pravila ponašanja na Marakani nedopustivo. I pored „viđene“ nove, četvrte uzastopne titule.

Dakle, govorimo o kriterijumima. Crvena zvezda je u Humskoj odigrala prosečan meč, sa mnogo problema u organizaciji igre i nesnaleženja kada je u pitanju čvrst blok Aleksandra Stanojevića. Ali za razliku od nekih prethodnih duela sa Partizanom, Zvezda je bar pokušala da igra fudbal. Davila se u prevelikom broju pasova i netačnih dodavanja, jalovosti u poslednjoj trećini terena. Ali barem je pokušavala da igra sa visoko postavljenim linijama. Pored gola stvorila je i tri izrazite šanse.

To je jedina slamka pozitive koju može da posluži navijačima, ali i Dejanu Stankoviću koji je ultraofanzivan pristup iz svih domaćih mečeva sačuvao i na najtežem gostovanju u prvenstvu. Ostalo je za polemiku i ozbiljnu diskusiju. Unutar zidova Marakane. Jer Dejan Stanković nije stigao do trijumfa u trećem sudaru sa crno-belima, dok je Zvezda postigla gol posle 463 minuta.

I mnogo neiskusniji trener od Aleksandra Stanojevića uvideo bi anomaliju u igri Crvene zvezde, koje datiraju mnogo duže nego Stankovićev mandat na klupi Crvene zvezde. Kao i šef stručnog štaba Omonije Hening Berg, trener crno-belih se odlučio da sačeka Zvezdu na svojoj polovini i prosto ugurao štoperima srpskog šampiona loptu u noge...Od kada je stigao u Ljutice Bogdana, Dejan Stanković insistira da se lopta iznosi bez preskanja igre i bez spuštanja zadnjeg veznog u poslednju trećinu terena. Lepa ideja na kojoj Dejan Stanković treba da istraje, ali i bude svestan rizika koji može da bude smanjen angažovanjem novih centralnih defanzivaca.

NAVIJAČKI SIGNALI IZ AUSTRIJE I IGRAČI NA "DISKAUNTU"

Crvena zvezda je u Humskoj imala dvostruko više dodavanja od večitog rivala, ali su najviše sarađivali Miloš Degenek, Strahinja Eraković i golman Milan Borjan. Niko od članova odbrambene četvorke nije uspeo da barem jednim ubitačnim pasom ili autoritatvnim iznošenjem lopte u jednoj situaciji poremeti Partizanove defanzivne sisteme. Nedostatak viška iz poslednje linije koštao je crveno-bele protiv Omonije, mogao je i u sudaru sa Araratom. Prosto, crveno-beli su ponekad jako čitljivi.

Menjao je tandeme štopera Dejan Stanković tokom cele jeseni, na kraju se odlučio da iskuša i autoritet Strahinje Erakovića iz mlađih dana. O tome ćemo kasnije, ali Stankovićeva rekostrukcija Zvezdinog tima, trebalo bi da se završi u zimskom prelaznom roku koncipiranjem sasvim drugačije defanzivne linije.

Imao je želju Dejan Stanković da na Marakani vidi Lindzija Rouza, jer bi sa igračem takvog profila lakše ulazio u igru i rasteretio kreativan i vrlo produktivan ofanzivni deo tima. Međutim, izgleda da na Marakani nije vladao konsenzus kada je reč o angažovanju novih štopera, obzirom da je klub na toj pozicijii bio prebukiran. Ali već na zimu situacija će biti drugačija. Bivšem reprezentativcu Srbije Nemanji Milunoviću na leto ističe ugovor, što bi trebalo da mu dozira minutažu. Posebno kada se Zvezdina evropska odiseja završi. Reprezentativac Australije Miloš Degenek ponovo će biti zanimljiv azijskom tržištu... Dakle, biće prostora da se razmisli o novom štoperu, od kojih su neki na vrlo kratkom štapu. Vrlo je simptomatično da je tokom večitog derbija bivši reprezentativac Austrije Aleksandar Dragović brojnim postovima pružao podršku igračima Crvene zvezde. Nekadašnji član Bajera iz Leverkuzena i kijevskog Dinama je slobodan igrač, pošto nije dogovorio uslove saradnje sa Trabzonom. Znaju vrlo dobro na Marakani za njegove emociju prema Crvenoj zvezdi, ali tokom leta nisu ulazili u konkretnije razgovore. Zbog prebukiranosti je otpao još jedan igrač koji je mogao da se dovede za pristojnu cenu. Na klasičnom „diskauntu“.

Kada i ako jednog dana Strahinja Eraković bude napravio pristojnu evropsku karijeru, ostaće zabeleženo da je Dejan Stanković poturio svoja velika leđa i status legende, i odlučio se da mu ukaže poverenje od starta 163. večitog derbija. Isključivo gledano sportski bila je to preuranjena odluka, obzirom da je popularni Čupa odigrao dve prvenstvene utakmice 90 minuta. I to one lagane, protiv Novog Pazara i Napretka. Hteo je Zvezdin šef stručnog štaba da mu ponudi prečicu ka statusu formiranog igrača. Pogrešio je gledajući grešku iz petog minuta, zatim i loše postavljanje Erakovića u situaciji kada je Lazar Marković imao zicer... Sigurno je Dejanu Stankoviću tada prolazilo kroz glavu da nisu svi igrači rođeni pod srećnom zvezdom (njegove reči), niti su napravljeni na isti kalup, da moraju da zablistaju kao on u velikim debijima (Kajzerslautern, Južna Koreja, Plajćenca). Klizio je Eraković ka statusu tragičara, ali je u nastavku, zahvaljujući i igri Partizana, uspeo da se uspravi...

CEH ERAKOVIĆEVE DOMINACIJE IZ MLAĐIH KATEGORIJA

Imaće beleg lošeg dodavanja Eraković, neshvatljive tehničke greške bez velikog pritiska rivala, ali na kraju ta jeftina lekcija, na bezbrižnih plus osam, treba da učvrsti sve ljude na Marakani da tek sada stanu iza bivšeg kapitena kadeta i omladinaca. Jer sada nema nazad. Posebno što je imaju konfor lepe prednosti, i mogućnost da do juna iskale produkta klupske akademije.

"Svakome može dda se desi greška. Pogotovo na ovakvim utakmicama. Eraković zaslužuje da igra u Crvenoj zvezdi“,poručio je posle meča Dejan Stanković.

Nije debi u okršajima sa Partizanom bio lak ni za Uroša Spajića pod komandom Aleksandra Janković. Imao je problema sa Aleksandrom Mitrovićem, ali je stigao do Anderlehta, zatim Rusije i dresa reprezentacije Srbije.

Mladi Zvezdin štoper je navikao tokom kadetskog i omladinskog staža da bude dominantan. Naučen je da puca od samopouzdanja, što u seniorskom fudbalu, posebno kada nosite Zvezdin dres, može da bude velika prednost, ali i veliki usud. Osetio je to Eraković posle pet minuta večitog derbija. I to na vrlo težak način.

Na njemu je da izvuče pouke.