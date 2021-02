Moglo bi lako da se desi da Bajern krene na leto u potragu za još jednim štoperom.

David Alaba je već jednom nogom otišao, na njegovo mesto će doći Dajo Upamekano iz Lajpciga, a sada se otvorilo pitanje oko Nikolasa Zulea.

Nemačkom reprezentativcu ugovor sa Bavarcima ističe u leto 2022. godine, međutim, pregovori oko nastavka saradnje ne idu baš najbolje. Kako pišu nemački mediji, vodu dodatno muti Tomas Tuhel, menadžer Čelsija, koji bi voleo da Zulea dovede na Stamford bridž.

Da stvari ne idu najboljim tokom potvrdio je i generalni direktor Bajerna Karl-Hajnc Rumenige.

„Želimo da najbolji nemački igrači, reprezentativci, budu u Bajernu. Zule ima ugovor do leta 2022. Pregovaramo i pregovaraćemo i videćemo kuda će nas sve to odvesti. Ovo pitanje tretiramo ozbiljno i u miru ćemo ga rešavati do leta. Bili bismo srećni da se dogovorimo sa Zuleom, ali dogovor može da se postigne samo pod određenim uslovima“, rekao je Rumenige za ZDF.

Što se nemačke javnosti tiče, kritike na račun štopera su redovne, od toga da ima redovno po jednu veliku grešku na utakmicama, do toga da ima koji kilogram viška, zbog čega je sporiji nego što bi trebalo da bude. Ali, u Bajernu ne žele da dođu u situaciju da ga prodaju pošto-poto na leto, da im se ne bi ponovio slučaj Alabe, koji odlazi bez centa obeštećenja.