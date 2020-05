Sada je i zvanično: Nastavlja se Serija A!

Očekivalo se, najavljivalo se, ali od večeras je i zvanično: Serija A će biti nastavljena!

Poslednja prepreka za nastavak italijanskog šampionata je uklonjena tako što je ministar sporta Vićenco Spadafora dao zeleno svetlo da se fudbal vrat na stadione italijanskih prvoligaša.

Na virtuelnom sastanku su pored Spadafore prisustvovali: predsednik FS Italije Gabrijele Gravina, prvi čovek čovek Serije Paolo Dal Pino, prvi čovek Serije B Mauro Balata, predsednik niželigaša Kozimo Sbilija, predsednik unije fudbalera Damjano Tomazi, predsednik udruženja trenera Renco Ulivijeri i predsednik sudijskog udruženja Marčelo Nići. Većina fudbalskih čelnika je još pre nekoliko nedelja izrazila jasnu želju da se sezona završi na terenu, ali ministar Spadafora se dugo protivio. Ipak, posle pritisaka koji su dolazili i iz same Vlade Italije, Spadafora je dao zeleno svetlo.

Ostalo je još da se usagalasi tačan datum nastavka sezone, ali i to je blizu. On će biti određen posle sastanka Spadafore sa premijerom Đuzepeom Konteom. Italijanski prvoligaši su tražili da se sezona nastavi 13. juna, ali je sada najverovatnije da će to biti 20. jun kako bi igrači imali neophodne četiri nedelje za pripreme. Moguće je da će neke utakmice biti odigrane i 17. juna. U pitanju su četiri zaostala meča 25. kola koji se nisu odigrali kada je počela epidemija korona virusa, kao i mečevi polufinala Kupa Italije.

Određen je i bezbednosni protokol po kojem će svaki tim morati u dvonedeljni karantin ako se zabeleži samo jedan pozitivan slučaj korona virusa u ekipi.

Podsetimo, poslednja fudbalska utakmica u Italiji je odigrana 9. marta.