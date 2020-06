Sadik na skeneru Petrića i Plavog: Talentovan, atipičan, nezgodan, Partizan će izgubiti njegovim odlaskom

Odavno se nije u Humskoj pojavio igrač oko kojeg su toliko polarizovana mišljenja navijača. Neki kuju Umara Sadika u zvezde, pogotovo sada posle derbija u Kupu, drugi i dalje odmahuju rukom i tvrde da nije igrač dostojan crno-belog dresa.

Ni ljudi iz fudbala nemaju uniformno mišljenje: za Milorada Kosanovića napadač Partizana je “skalamerija” koja ne zna ništa, ali može da napravi problem, za Ivicu Ilieva je Nigerijac fudbaler kakav se nije pojavio na ovim prostorima. Izgleda da samo sredine u stavovima, kada je Umar u pitanju – nema.

Njegova statistika je impresivna: 17 golova i 16 asistencija na 38 utakmica. Takav bilans Nigerijac nije imao do dolaska u Humsku kada mu se sve sezone saberu. Tačno je, ume da promaši zicere u serijama, da deluje povremeno malodušno na terenu, ali i te kako ume i da do ludila dovede protivnika, koji ne zna ni kako da čuva igrača od 192 centimetra, koji je u stanju da ga u pola sekunde ostavi dva metra iza sebe.

Nekadašnji defanzivac, pa funkcioner Partizana Gordan Petrić priznaje da u Sadiku “ima nešto”, talenat koji ga izdvaja, pogotovo zbog građe pomalo neobične za fudbalera.

“Nezgodan je igrač za čuvanje. Ima pokrete koji su atipični za fudbalere njegove visine. Što se tiče konkretno derbija, ne znam kakav je bio plan Crvene zvezde, kako da izlaze na njega, kako da mu prilaze, ali je i na toj utakmici pokazao koliko je nezgodan. Sadik je završio posao za Partizan na derbiju. Talentovan je, zanimljiv igrač”, kaže Petrić za MOZZART Sport.

Gordan Petrić

Ono što nekadašnji as crno-belih posebno ističe, za Nigerijca rade godine.

“Još je mlad, u dobrim je godinama, ima vremena da pređe u neku jaču ligu. Možda se to dogodi i ovog leta, ali bi Partizan, igrački, izgubio njegovim odlaskom. Sadik je talentovano dete”.

Navijači Glazgov Rendžersa i dalje ne mogu da se načude kako je jedan od, kako oni kažu, najvećih promašaja u klubu u 21. veku eksplodirao u dresu Partizana. Petrić kao nekadašnji igrač Policajaca ima objašnjenje.

“Škotski fudbal je fizički izuzetno zahtevan. Štoperi na Ostrvu se odlikuju snagom, duel igrom i možda zbog toga Sadik nije uspeo da dođe do izražaja. Druga bitna stvar je što je on u Rendžersu bio pre dve-tri godine, a to u njegovom uzrastu čine veliku razliku. On ni u Partizan kada je došao nije bio sto odsto spreman, već je posle mesec dana počeo da pokazuje talenat”.

I ključna stvar koju je Partizan uradio, a Rendžers nije – dao je pravu šansu Nigerijcu.

“Partizan je imao vremena za njega, za razliku od Rendžersa. Kada si stranac u velikom klubu, jako retko se dešava da imaju strpljenja za tebe. Traži se da se odmah pokažeš, dobiješ šansu u dve-tri utakmice, pa ako je ne iskoristiš, ide hlađenje. S druge strane, u Partizanu su imali strpljenja, pokazali su mu da veruju u njega i Sadik je na to odgovorio na pravi način. Želim mu svu sreću, a dokle će dogurati, vreme će pokazati”, konstatuje Gordan Petrić.

Goran Stevanović

Nekadašnji napadač, pa trener Partizana Goran Plavi Stevanović takođe naglašava da je Umar Sadik fudbalski neobična pojava.

“Takvi visoki igrači su atipični, teško se brane. Treneri uvek traže drugačije fudbalere, brže. Ali, otkako sam sarađivao sa Nikolom Žigićem u reprezentaciji, koji nam je bio ključni čovek za plasman na Svetsko prvenstvo 2006. godine, promenio sam mišljenje i uvek bih prvo tražio igrače tog tipa, jer daju mnogo rešenja kako u napadu, tako i u organizaciji igre, u prekidima i drugim segmentima. Kod Sadika je neverovatno kakvu ima koordinaciju pokreta i tehniku za tu visinu. Dominirao je u derbiju i napravio fenomenalne poteze kod gola. Baš mi je drago da se pojavio takav igrač kod nas, mislim da će njegova vrednost još da raste”.

Stevanović poručuje i da kada se govori o Sadiku, nikako ne bi smelo da se zaboravi njegovo “okruženje”.

“Bitno je reći da je Sadiku i te kako legla ekipa, koja dosta radi za njega. Tu su Suma, Natho i ostali momci, a on sve to jako lepo koristi”.

Veruje Plavi da su igrači konstitucije Sadika fudbalska budućnost.

“Kerju, Ibra, Krauč. Sve misliš, zbog visine, da ne mogu ništa da urade, a oni se nadavaše golova. Nezgodni su za čuvanje, imaju dug korak i u startu naprave prednost u odnosu na rivala. Mislim da ide ka tome da takvi igrači u budućnosti budu sve zastupljeniji u velikim klubovima”, kaže Goran Stevanović.