Pre nekoliko dana, Luis Kastro je rekao da je biti trener samo noćna mora. Na situaciji u kojoj se našao trener Šahtjora zaista ne može da se zavidi. Međutim, to je ono što velike klubove i timove razlikuje od osrednjih. Oni znaju kako da prevaziđu poteškoće. Real Madrid je, takođe, pogođen virusom korona - od gubitka profita do gustog kalendara. Sa španskim prvakom i njegovim pulenima nije sve u najboljem redu - Edegard, Karvahal i Azar su povređeni, baš kao i kapiten Ramos, ali Zinedin Zidan se ne žali. Pokušava da zaštiti svoje momke od napada medija i uči tim da brzo zaboravi neuspehe. Zbog toga poraz u poslednjem kolu od Kadiza ne može da bude signal za Šahtjor. Kraljevski klub bi bio veliki favorit ove utakmice, čak i bez kadrovskih problema koji more protivnički tabor. Real kao niko drugi zna kako da prevaziđe poteškoće i prikrije sopstvene probleme. Da vidimo da li će Šahtjor uspeti (18.55)...

Nepotrebno je reći da su Rudari dobili vrlo ozbiljnog protivnika na startu. Ali tome služi Liga šampiona. Treba napomenuti da Real Madrid teško ulazi u sezonu. Posle pet odigranih kola, madridski tim je treći u španskom prvenstvu, sa 10 bodova na svom kontu i gol-razlikom od 6:3. Ne blista ni Luka Jović, koji istina šansu dobija "na kašičicu".

Priznaćete, nije čest slučaj da Blankosi postignu samo šest golova na pet prvenstvenih susreta.

"Kritika je uobičajena pojava za fudbal, glavno je da savršeno dobro znamo šta treba da učinimo da se situacija popravi. Utakmica sa Kadizom nije uspela, ali Real Madrid večeras čeka još jedan meč, a mi ćemo pokušati da promenimo ovu dinamiku. Svakog dana vredno radimo na poboljšanju igre kojom želimo da se takmičimo za trofej", rekao je Zidan na konferenciji za medije pred utakmicu.

U svakom slučaju, Real Madrid je uvek Real Madrid - vrhunski tim, jedan od najjačih u Evropi. Verovatno samo Luis Kastro zna šta se dešava sa Šahtjorom. Ekipa iz Donjecka, koja je bez mnogo napora osvojila Ukrajinu prošle sezone, još je daleko od svojih najboljih izdanja. Posle šest odigranih kola u nacionalnom šampionatu Šahtjor je na trećem mestu sa 12 bodova, sa gol-količnikom 15:7.

Epidemija koronavirusa takođe je timu iz Donjecka donela probleme. Iako su se svi zaraženi lako oporavili od bolesti, odsustvo je ozbiljno uticalo na režim treninga. A tu su i povrede. Na put u Madrid nisu krenuli Nikolaj Matvijenko, Sergej Krivcov, Alan Patrik, Tajson, Taras Stepanenko, Viktor Kovalenko i Žunior Moraeš. Zbog toga će Luis Kastro morati dosta da "bije" glavu, birajući optimalan sastav za meč sa Real Madridom.

"Kada fudbalska ekipa iznenada ostane bez desetak igrača je kolaps. Zbog odsustva mnogih aduta, sada proživljavamo ne dobar trenutak, već noćnu moru", rekao je strateg Šahtjora Kastro, posle pobede, u kojoj je Lavov preslišan (5:1). Bilo kako bilo, Šahtjor će se ozbiljno boriti. Rudari imaju malo šansi za uspeh, ali i Real je daleko od vrhunca forme.

U drugom meču Grupe B, Inter je domaćin Menhengladbahu (21.00). Nova kampanja Lige šampiona za Nerazure počinje na Meaci, protiv tima sa kojim je poslednji put vojevao boj 20. oktobra 1971. godine. Taj dvoboj nijedan od ekipa neće zaboraviti, iako je prošlo čak 49 godina. Naime, jedan navijač Ždrebaca bacio je konzervu ka terenu i pogodio Roberta Boninsenju, usled čega je meč prekinut i rezultat poništen. A glasio je 7:1 za Menš. Potom je na San Siru Inter izborio 4:2, a zatim u reprizi tog nesrećnog duela izbori 0:0 i plasira se u četvrtfinale KEŠ.

No, vratimo se u sadašnost, gde Antonio Konte želi da na najbolji mogući način startuje u grupi Lige šampiona, kako bi iza sebe ostavio poraz u derbiju od Milana. Duel protiv Borusije može da predstavlja priliku za nastup Kristijana Eriksena od starta. Danac bi trebalo da se nađe iza Sančeza i Lukakua. Sa meča će izostati Škrinijar, Jang, Galjardini i Radu, nakon nedavnih pozitivnih rezultata na Covid-19. Rozeova formacija mogla bi da se razlikuje od one koju je koristio protiv Volfzburga, u smislu da bi Plea mogao da dobije prednost umesto Emboloa.

LIGA ŠAMPIONA - 1. KOLO

Sreda

GRUPA A

18.55: (1,55) RB Salcburg (4,20) Lokomotiva Moskva (6,00)

21.00: (1,68) Bajern (3,80) Atletiko Madrid (5,20)

GRUPA B

18.55: (1,35) Real Madrid (5,30) Šahtjor (8,00)

21.00: (1,65) Inter (3,80) Menhengladbah (5,50)

GRUPA C

21.00: (1,30) Mančester Siti (5,70) Porto (9,00)

21.00: (2,50) Olimpijakos (3,10) Marselj (3,00)

GRUPA D

21.00: (4,30) Ajaks (3,90) Liverpul (1,78)

21.00: (6,00) Midtjiland (4,20) Atalanta (1,55)

*** kvote su podložne promenama

Utorak

GRUPA E

Čelsi - Sevilja 0:0

Ren- Krasnodar 1:1 (0:0)

/Girasi 56 - Ramirez 59/

GRUPA F

Zenit - Klub Briž 1:2 (0:0)

/Horvat 74 ag - Denis 63, De Keteler 90+3/

Lacio - Dortmund 3:1 (2:0)

/Imobile 6, Hic 23 ag, Akpa 76 - Haland 71/

GRUPA G

Dinamo Kijev - Juventus 0:2 (0:0)

/Morata 46, 84/

Barselona - Ferencvaroš 5:1 (2:0)

/Mesi 27 pen, Fati 42, Kutinjo 52, Pedri 82, Dembele 89 - Kartin 70 pen/

GRUPA H

PSŽ - Mančester Junajted 1:2 (0:1)

/Marsijal 55 autogol - Fernandeš 23 penal, Rašford 86/

RB Lajpcig - Bašakšehir 2:0

/Anhelinjo 16, 20/