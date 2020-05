Sajčić ponovo pogodio, Torpedo zaseo na prvo mesto

Kako nam se nemačka Bundesliga vraća već sutra, meč između Torpeda i Gorodeje verovatno je poslednji u beloruskom šampionatu koji je privukao veliku pažnju evropske fudbalske javnosti.

A ako je ovo bio oproštaj od velike evropske pozornice, onda je za Torpedo bio pravi – ubedljiv trijumf uz crveni karton i promašen penal gostiju za konačnih 3:1 (1:0) i prvo mesto na tabeli.

Timovi su utakmicu dočekali u potpuno drugačijem raspoloženju. Torpedo je imao seriju od pet mečeva bez poraza, dok Gorodeja nije trijumfovala na tri uzastopne utakmice, zbog čega je ovakav ishod donekle i bio očekivan.

Domaćin je bio bolji rival čitavih 90 minuta, a konstantna inicijativa mu se isplatila sredinom prvog poluvremena kada je Lipe Veloso, fudbaler pozajmljen iz Lavova, doveo Torpedo u vođstvo. Svega nekoliko minuta kasnije, gost je ostao sa igračem manje, što je domaćinu u velikoj meri olakšalo posao.

Veloso je nekoliko minuta po povratku sa odmora pogodio još jednom i meč je praktično bio rešen. Međutim, poslednjih četvrt sata igre zanimljivim je učinio srpski fudbaler Lazar Sajčić. Bivši fudbaler Jagodine i Borca propustio je priliku da se upiše u strelce sa bele tačke, ali se odmah “ispravio“, i prepolovio prednost domaćih. Bio je to njegov treći gol u prvenstvu. Ipak, bilo je to sve što je desetkovana Gorodeja uspela da uradi, s obzirom da je ubrzo zatim Torpedo vratio prednost od dva gola pogotkom Andreja Kačaturijana i tako zaseo na čelo tabele, barem do sutra kada se sastaju BATE i Sluck, drugoplasirani i trećeplasirani tim šampionata.

BELORUSIJA 1 – 9. KOLO

Petak

Torpedo Žodino - Gorodeja 3:1 (1:0)

/Veloso 26, 53, Kačaturijan 77 - Sajčić 74)

Subota

14.00: (4,10) Energetik BGU (3,50) Dinamo Brest (1,82)

16.00: (1,50) Šahtjor Soligorsk (3,90) Slavija Mozir (6,25)

18.00: (1,33) BATE Borisov (4,70) Sluck (8,50)

Nedelja

14.00: (3,05) Belšina (2,85) Vitebsk (2,50)

16.00: (1,90) Dinamo Minsk (3,35) Isloč Minsk (3,90)

18.00: (1,92) Ruh Brest (3,20) Smoleviči (4,00)

odloženo

Minsk – Neman Grodno