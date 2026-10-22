Sakina povreda uopšte ne izgleda dobro

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Arteta nije skrivao zabrinutost odmah po završetku meča, naglasivši da se čeka detaljniji medicinski izveštaj.

"Ne izgleda uopšte dobro, ali moramo da sačekamo i vidimo. Kada igrač mora da izađe iz igre zbog oštrog bola, to nikada nije dobar znak“, izjavio je strateg Arsenala na konferenciji za medije.

Sakina povreda je ponovo otvorila pitanje preopterećenog rasporeda, s obzirom na to da je krilni napadač nastupio na 11 od 12 utakmica Arsenala ove sezone, uz tri starta za reprezentaciju Engleske tokom jesenjeg reprezentativnog okupljanja. Odgovarajući na pitanja o gustini rasporeda kao potencijalnom uzroku povrede, Arteta se osvrnuo na nehuman nivo intenziteta u modernom fudbalu koji definitivno ostavlja trag na igračima.

"Protiv Lila u utorak nije startovao, potom je igrao za vikend, a ova povreda se dogodila veoma rano u meču. Nivo intenziteta koji ove utakmice zahtevaju je nešto neverovatno. Mogli ste da vidite šta se desilo sinoć na meču PSŽ – Barselona. Ovo je odbrana 'čovek-na-čoveka' tokom svih 96 minuta, u svakoj akciji. Stres, kvalitet i koncentracija koji su vam potrebni su neopisivi. Ovo je najviši nivo i takve stvari se, nažalost, dešavaju", rekao je Arteta.