Sakina povreda uopšte ne izgleda dobro
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 18:42
Tako kaže trener Arsenala Mikel Arteta
Zadovoljstvo zbog rezultata, ali i briga zbog ceha koji je Arsenal platio kako bi došao do boda protiv Bajerna. Jer na sinoćnjoj utakmici u Minhenu povredu je doživeo Bukajo Saka (25). Povredu koja po rečima Mikela Artete uopšte ne izgleda dobro...
Reprezentativac Engleske morao je napusti teren već u 10. minutu utakmice nakon što je osetio oštar bol u levom kvadricepsu pri dodavanju lopte pod neprirodnim uglom tela. Zbog toga je posle reakcije Arsenalovih fizioterapeuta otišao pravo u svlačionicu, a zamenio ga je Ebereči Eze, koji je samo 15 minuta kasnije postigao vodeći pogodak za Tobdžije.
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Arteta nije skrivao zabrinutost odmah po završetku meča, naglasivši da se čeka detaljniji medicinski izveštaj.
"Ne izgleda uopšte dobro, ali moramo da sačekamo i vidimo. Kada igrač mora da izađe iz igre zbog oštrog bola, to nikada nije dobar znak“, izjavio je strateg Arsenala na konferenciji za medije.
Sakina povreda je ponovo otvorila pitanje preopterećenog rasporeda, s obzirom na to da je krilni napadač nastupio na 11 od 12 utakmica Arsenala ove sezone, uz tri starta za reprezentaciju Engleske tokom jesenjeg reprezentativnog okupljanja. Odgovarajući na pitanja o gustini rasporeda kao potencijalnom uzroku povrede, Arteta se osvrnuo na nehuman nivo intenziteta u modernom fudbalu koji definitivno ostavlja trag na igračima.
"Protiv Lila u utorak nije startovao, potom je igrao za vikend, a ova povreda se dogodila veoma rano u meču. Nivo intenziteta koji ove utakmice zahtevaju je nešto neverovatno. Mogli ste da vidite šta se desilo sinoć na meču PSŽ – Barselona. Ovo je odbrana 'čovek-na-čoveka' tokom svih 96 minuta, u svakoj akciji. Stres, kvalitet i koncentracija koji su vam potrebni su neopisivi. Ovo je najviši nivo i takve stvari se, nažalost, dešavaju", rekao je Arteta.
Koliko će Saka odsustvovati još nije poznato, ali će stepen ozbiljnosti njegove povrede biti od velikog značaja. Jer u slučaju da ga čeka duža pauza, Arteta će ostati sa samo dva zdrava krila - Eberečijem Ezeom i Nonijem Maduekeom, budući da je od ranije povređen i Hristos Colis.
Arsenal do nove reprezentativne pauze u rasporedu ima još pet utakmica. U Premijer ligi će igrati prvo sa Evertonom ovog vikenda, zatim protiv Liverpula prvog dana novembra, a onda i protiv Hal Sitija. Između je očekuje duel sa Flitvudom u Liga kupu i praškom Slavijom u Ligi šampiona.