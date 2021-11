Salah je najbolji igrač Premijer lige! Trentov novi nadimak "TAAAAAAAAA", Žota dvaput pogađao (VIDEO)

Sedam dana – deset golova! Sve posle završene reprezentativne pauze. Liverpulu je prošli dvonedeljni odmor izuzetno prijao jer su remi protiv Brajtona i poraz od Vest Hema sada stvari daleke prošlosti, a Jirgen Klop je očigledno vreme iskoristio da kompletnu ekipu resetuje i ponovo dotera do savršenstva jer Redsi sada ponovo izgledaju kao dobro podmazana mašinerija i gazi redom ko im se nađe na putu.

U prilog tome govore rezultati. Publika na Enfildu se u poslednjoj sedmici nagledala ne samo kvalitetnog fudbala, već i golova! I svi su, što je verovatno najvažnije onima koji u srcu nose Liverpul, završili u protivničkim mrežama. Posle četiri gola Arsenalu, pa još dva Portu u Ligi šampiona, klub iz grada Bitlsa deklasirao je i Sautempton takođe sa 4:0 (3:0) iako je utisak da je razlika mogla da bude i znatno veća. U većem delu meča igrale su se “Viktorije“ pred golom rivala, a Klop će sigurno biti prezadovoljan onim što je mogao da vidi protiv tima koji je, recimo, ove sezone otkinuo dva boda dvojcu iz Mančestera.

Gledajući učinak na terenu subotnji rok'n'rol na Enfildu pamtiće Diogo Žota pošto je dvaput tresao mrežu Aleksa Mekartija, ali sve su oči bile uprte u njegove saigrače – Mohameda Salaha i Trenta Aleksander Arnolda. Brzonogi Egipćanin izneo je još jedan važan argument u odbrani teze da je trenutno bez premca najbolji igrač Premijer lige pošto je asistencijom za drugi gol Žote stigao do 150 pogodaka u kojima je bio direktan učesnik. Kao strelac 108 i asistent još 42 puta. I sve to za 171 ligašku utakmicu, čime je postao treći najbrži igrač u istoriji takmičenja kome je tako nešto uspelo. Ispred njega ostaće Alen Širer (148) i Tijeri Anri (163), dok će mu u leđa gledati Serhio Aguero (181) i Hari Kejn (191). Nije ga hteo gol danas, imao je jednu ozbiljnu šansu u kasnoj fazi drugoj poluvremena i videlo se da je bio željan toga da se upiše u listu strelaca, ali je svoj posao odradio fantastično.

A sada malo o Trentu Aleksander Arnoldu. Dok je Virdžil van Dajk atipično do gola stigao posle poluvoleja nakon kornera, Aleksander Arnold je tim proigravanjem sa desne strane u 52. minutu stigao do ukupno 40. asistencije u Premijer ligi. Gledajući istorijske knjige, samo su Vejn Runi sa 22 godine i 200 dana, odnosno Sesk Fabregas sa 21 godinom i 188 dana ranije uspeli da stignu do ovakvog učinka. Aleksander Arnold ove subote ima 23 godine i 51 dan. Ovo mu je bila deveta asistencija u proteklih pet takmičarskih utakmica za klub ili reprezentaciju, zbog čega se društvenim mrežama proširila ideja da njegov novi nadimak bude “TAAAAAAAAA“ čime se jasno aludira na kombinaciju inicijala njegovog imena i prezimena, te broja situacija u kojima je razigrao saigrače...

Za razliku od nekih ranijih susreta kada je bilo dosta nategnuto, Liverpul je sada deklasirao Sautempton. Posle dva brza i rutinska pogotka Žote, te minijature Tijaga Alkantare i golčine Van Dajka u stilu rasnih “devetki“ Redsi mogu da žale za još nekim propuštenim situacijama. Pre svega preko Manea, Salaha i Žote, kome je lopta prešla preko noge dok je uklizavao i tako promašio prazan gol. Imali su i Sveci nekih svojih momenata, Armandu Broji je na put spektakularnog pogotka stao Alison, dok je Adam Armstrong dvaput mogao da zatrese mrežu domaćina, ali mu se jednostavno nije dalo jer je ispred sebe na kraju uvek imao neku prepreku. Da li Ibrahimu Konatea ili Alisona...

Prelepi dani za Stivena Džerarda na početku trenerskog mandata u Aston Vili. Druga utakmica – druga pobeda. Posle Brajtona, Lavovi su bili bolji od Kristal Palasa u Londonu rezultatom 2:1 (1:0). Već od 15. minuta Met Target doneo je vođstvo gostima na asistenciju Ešlija Janga i sve do samog kraja kada su se mreže tresle na obe strane. Prvo je Džon Mekgin praktično overio pobedu Vili, da bi počasni gol Palasu doneo Čelsijev učenik Mark Guehi u petom minutu nadoknade.

Norič je definitivno procvetao kod Dina Smita, pošto je u poslednje tri ligaške utakmice osvojeno sedam bodova. Posle identičnih pobeda nad Brentfordom i Sautemptonom, Norič je odigrao 0:0 protiv Vulvsa kod kuće i došao korak bliže begu iz zone ispadanja.

PREMIJER LIGA – 13. KOLO

Subota

Arsenal – Njukasl 2:0 (0:0)

/Saka 56, Martineli 66/

Kristal Palas - Aston Vila 1:2 (0:1)

/Guehi 90+5 – Target 15, Mekgin 86/

Liverpul - Sautempton 4:0 (3:0)

/Žota 2, 32, Tijago 37, Van Dajk 52/

Norič - Vulverhempton 0:0

Nedelja

