Salcburgov nepresušni bunar – Patson Daka od zlata: Gol na svaki 61 minut! Milan zove, on se nudi Liverpulu, logika kaže Lajpcig (VIDEO)

Taman kad pomisliš da je bunar presušio, Salcburg zahvati kofom i na površini opet zasija grumen zlata. Mnogi su očekivali da će Salcburgova oštrica otupeti nakon što je Erling Haland za 20.000.000 evra otišao u Dortmund, a onda je Džesi Marš – njega inače već pominju kao novog trenera Borusije u slučaju smene Lusijana Favra – samo pojačao dozu Patsona Dake i golovi su nastavili da stižu kao na traci. Na gostovanju kod Hartberga het-trik napadača iz Zambije za rutinskih 6:0 u 24. kolu Bundeslige.

Sa ova tri komada 21-godišnji Daka je stigao do kote od 21 ligaškog gola u sezoni, mada mu je za Halandovog mandata minutaža bila ograničena. Sve skupa do sada je u Bundesligi odigrao 1.291 minut. Bitan podatak jer tako dolazimo do informacije da Daka u proseku postiže gol na 61,5 minuta.

Pride, postiže ih kako hoće. Protiv Hartberga sprint da demonstrira fizičke predispozicije, pa onda majstorski driblinzi posle kojih će Mihael Huber morati kod kiropraktičara, zatim i volej da pokaže kakav osećaj za go lima. Da je danas šutnuo veš mašinu verovatno bi je ubacio u gol. Ne zaboravimo ni da je postigao i gol u Ligi šampiona, dva u Kupu, te da je sve skupa upisao i osam asistencija u ovoj sezone.

Patson Daka je inače bio član one Salcburgove generacije koja je 2017. osvojila Ligu šampiona za mlade. Bili su tu i Hanes Volf, Amadu Hajdara, na klupi Marko Roze, sada trener Borusije iz Menhengladbaha. I on sam je dobar primer koliko je Salcburg u stvari organizovan klub, pošto u Nemačkoj pored njega od bivših trenera austrijskog velikana radi i Adi Hiter na klupi Ajntrahta, te Oliver Glazner, koji je bio pomoćnik Rodžeru Šmitu u period od 2012. do 2014.

Da se vratimo mi ipak na junaka ove naše priče, mediji su već pisali da bi Ralf Rangnik voleo da ga odvede u Milan ako se i zvanično dogovori sa Rosonerima, mada se sam Daka “nudio” Liverpulu kad je uoči gostovanja na Enfildu u Ligi šampiona rekao da je od malena navijač Redsa, te da mu je prva prava fudbalska uspomena preokret u čuvenom istanbulskom finalu iz 2005. Takođe je rekao i da su mu Luis Suarez i Fernando Tores među fudbalskim uzorima, nije slučajno što su obojica blistali baš u Liverpulu.

Ne treba ni da podsećamo da je Salcburg – direktno ili ne – Liverpulu već dao Sadija Manea, Nabija Keitu i Takumija Minamina, te da Jirgen Klop razmišlja o igraču koji bi povremeno mogao da odmene nekog iz napadačkog trija Redsa. Kako Mane i Mohamed Salah neće u januaru morati da idu na odloženi Afrički kup nacija neće ni Klop sada trošiti veliki novac kakav je recimo bio potreban za Tima Vernera. Ali Daka je već značajno jeftiniji. Mada bi možda bilo najlogičnije da prvo odmeni Vernera u Red Bulovoj nemačkoj ispostavi – Lajpcigu.

I sad opet malo da skočimo sa teme na temu i vratimo se na to koliko je Salcburg ozbiljan klub. Drugi gol u današnjoj pobedi postigao je još jedan Zambijac Enok Mvepu (22), koji je u Austriju, prvo u filijalu Lifering, stigao baš kada i Daka. Četvrti je bio delo Sekua Koite, 20-godišnjeg napadača iz Malija, a poslednji šesti potpisao je vršnjak mu Noa Okafor. Sva trojica imaju ugovore do 2024.

Znaju šta rade u Salcburgu. Uostalom, samo ove sezone na prodaji igrača zaradili su 115.750.000 evra. Najviše na Halandu, ali nisu jeftini bili ni Munas Dabur, Ksaver Šlager, Štefan Lajner, Hanes Volf, Dijadije Samaseku, Marin Pongračić, Minamino… Ozbiljan klub.

Pomenućemo još i da je u drugom meču u istom terminu Volfzberger uspeo da se posle dva gola vrati u život u sudaru sa LASK-om i na kraju ispusti ceo plen posle pogotka primljenog u drugom minutu sudijske nadoknade. Na kraju 3:3 uz napomenu da su i Nemanja Rnić i Miloš Jojić odigrali su svih 90 minuta za Volfzberger. Istina, u LASK-u sigurno i dalje uzdrmani zbog odluke Fudbalskog saveza Austrije da im oduzme 12 bodova (šest za ovu i šest za sledeću sezonu) nakon što je utvrđeno da su u doba korona virusa tajno održavali kolektivne treninge. Tom odlukom Savez je suštinski uručio titulu Salcburgu. I za ovu, a verovatno i za sledeću sezonu.

Austrija, 24. kolo:

Hartberg – Salcburg 0:6 (0:4)

/Daka 4, 11, 46, Mvepu 7, Koita 40, Okafor/

Volfzberger – LASK 3:2 (0:1)

/Dijeng 58, Lindl 73, Novak 86 – Frizer 36 Trauner 56, Tete 90/

19.30: (2,00) Rapid (3,45) Šturm (3,80)