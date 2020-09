Pet puta je tokom svoje istorije Salcburg igrao plej-of Lige šampiona i nijednom nije prošao, ali se čini da je šampion Austrije da je na dobrom putu da konačno sruši to prokletstvo. Ekipa Džesija Marša večeras je posle preokreta u prvom meču plej-ofa savladala Makabi u Tel Avivu, čime je napravila ogroman korak ka drugom uzastopnom plasmanu u elitni rang takmičenja - 2:1 (0:1).

Rezultat iz prvog poluvremena utakmice na Blumfild stadionu nije nagoveštavao ovakav ishod. Domaćin je iskoristio veliko nadahnuće s početka utakmice i efktnim lobom Dana Bitona stigao do vođstva u devetom minutu utakmce, ali su gosti postepeno preuzimali primat na terenu i na kraju stigli do zasluženog slavlja.

U prvom poluvremenu je moglo da padne još golova i to na obe strane. Dominik Šobošlaj je propustio dve odlične prilike za goste, dok je domaćin pripretio preko Edena Karzeva. Možda i ključni trenutak utakmice digodio se samo minut pre izjednačujućeg gola gostiju u 48. minutu. Eljon Haim Almog je propustio priliku da kruniše svoj odlični prodor, pošto je Cican Stanković uspeo da neutrališe njegov udarac, a već u sledećem napadu dosuđen je jedanaesterac za goste. Baltaksa je nesmotreno srušio Patsona Daku u kaznenom prostoru, a Šobošlaj je uz dosta sreće pogodio sa bele tačke.

Izjednačujući pogodak je doneo Salcburgu ulogu apsolutno dominantnog protivnika na terenu, što je ubrzo rezultiralo novim golom. Seku Koita se odlično ubacio u prostor, a onda je na pravom mestu pronašao dobro postavljenog Masaju Okugavu koji je iz neposredne blizine poslao loptu pod prečku domaćeg gola. Do kraja meča Makabi je pokušao da stigne do izjednačenja, ali vrlo dobre šanse pred Salcburgovim golom nisu uspeli da iskoriste Itaj Šehter i Dan Biton.

Danski šampion Midtjiland je bio silovit protiv Jang Bojsa u trećem kolu, ali je danas promenio taktiku i stigao do pozitivnog rezultata na gostovanju Slaviji u Pragu (0:0).

Gosti su bili orjentisani na odbranu svog gola i do su odradilki na pravi način, mada su u nekoliko navrata mogli da stignu i do dragocenog pogotka na Sinobo stadionu. Midtjiland je imao zrelije prilike, a one najbolje nisu uspeli da iskoriste Sori Kaba i Erik Svitačenko. Domaćin je više pokušavao, mada generalno može da bude zadovoljan konačnim rezultatom jer bi jednim golom u Danskoj u potpunosti mogao da preokrene situaciju u svoju korist.

U svakom slučaju, za osam dana u Herningu treba očekivati potpuno drugačiju utakmicu i daleko veće nalete domaćina, koji je danas pokazao da je u stanju da se nosi sa odličnim sastavom Jindriha Trpisovskog.

LIGA ŠAMPIONA, PLEJ-OF (PRVI MEČEVI)

Utorak

Krasnodar - PAOK 2:1 (1:1)

/Klaeson 39pen, Kabelja 70 - Pelkas 32/

Makabi Tel Aviv - Salcburg 1:2 (1:0)

/Biton 9 - Šobošlaj 49, Okugava 57/

Slavija Prag - Midtjiland 0:0

Sreda

21.00: (2,60) Gent (3,10) Dinamo Kijev (2,85)

21.00: (2,40) Molde (3,20) Ferencvaroš (3,10)

21.00: (1,30) Olimpijakos (5,20) Omonija (11,0)