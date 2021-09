S reprezentacijama je gotovo, klupski fudbal ponovo dospeva u centar pažnje. A s klupskim fudbalom i jedna od najvrelijih tema poslednjih nedelja - novi ugovor za srpskog napadača Dušana Vlahovića (21).

Nekadašnji fudbaler Partizana bio je u finišu prelaznog roka blizu prelaska u madridski Atletiko za 70.000.000 evra, međutim Fjorentina se u poslednji čas povukla iz posla, procenivši da bi narednog leta mogla još više da zaradi, a sve uz obećanje mladom srpskom asu da će novi ugovor ispratiti njegov razvoj i biti neka vrsta nagrade za proteklu sezonu, najbolju u njegovoj karijeri.

Podsetimo, Vlahović je postigao 21 gol za Violu u Seriji A i privukao pažnju mnogih bogatih klubova. Pominjali su se Totenhem, Arsenal, Juventus, da bi na kraju najžešće zagrizao pomenuti Atletiko. Srbin je u tom momentu na stolu imao predlog tima iz Firence za obnovu ugovora (s povećanjem plate sa sadašnjih 800.000 evra na 3.500.000), da bi imućni gazda Fjorentine Roko Komiso, kako su pregovori s Madriđanima odmicali, ipak odlučio da pojača svoju ponudu i "otkači" Špance.

"Nisam razočaran što ostajem u Fjorentini, jer je to bila moja odluka. Ne razmišljam o transferu, iako je bilo dosta pritiska", kazao je Vlahović nakon što je posao propao. "Ne znam da li ću uspeti da ponovim brojke koje sam imao prošle sezone, ali potpuno verujem u sebe. Postavio sam ciljeve za ovu takmičarsku godinu i učiniću sve da ih ostvarim“.

Nedugo potom oglasio se i Komiso:

"Razgovarao sam sa Dušanom i stekao utisak da je zaista želeo da ostane. Nadamo se da ćemo sklopiti dogovor i potpisati novi ugovor. Razgovaraćemo čim se vrati u Firencu posle završetka reprezentativnih obaveza”.

Nije se mnogo znalo o detaljima nove ponude Fjorentine sve do danas, kada su lokalni mediji u Toskani objavili kako se Vlahović složio s ostankom na Artemio Frankiju pošto mu je obećan najveći ugovor u istoriji kluba iz Firence. Navodno, sa lako ostvarivim bonusima plata našeg internacionalca na godišnjem nivou (ugovor do 2025) mogla bi da naraste do 5.000.000 evra, što je čitav milion više nego što je doskora primao Frank Riberi.

S takvim primanjima Dušan Vlahović probio bi se u sam vrh liste igrača koji najviše zarađuju u Seriji A. Pritom, treba podvući da se radi o neto cifri. Dakle o čistoj zaradi, od koje su već odbijeni porezi i takse.

I to nije sve. Srbin se na taj način ne bi obavezao na bezuslovnu vernost Violi. Trenutno se, navode isti izvori, pregovora o fiksnoj izlaznoj klauzuli koja bi trebalo da bude postavljena na prihvatljivih 80.000.000 evra.

Pogotovo prihvatljivih ukoliko Vlahović ponovi učinak iz prošle sezone.