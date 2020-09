Staro je pravilo u redakciji MOZZART Sporta: ako misliš da kreneš da kucaš izveštaj s Cvajte pre no što se utakmica završi – nemoj. Jer može to da bude najdosadniji meč na svetu, ali završnica će da bude luda. I može neko da vodi sa 2:0, kao danas Bohum sve do 84. minuta, ali to ne znači da će i da pobedi. Demonstrirao je Sankt Pauli koji je sa dva gola u razmaku od samo 90 sekundi stigao do 2:2 i izbegao poraz na koncu prvog kola druge lige Nemačke.

Robert Žulj i Simon Coler su bili strelci za domaće, dok gosti u napadu nisu postojali i činilo se da će Bohum rutinski do bodova. Ali, ne bi to bila Cvajta kad se ne bi zakomplikovalo u trenucima kad svi pomisle da je gotovo.

Za domaće je bilo pogubno to što su oni pomislili da je gotovo. U 84. minutu su zaspali pozadi, maltene pomogli Dominiku Kofi-Kjereu da Pirate vrati u život udarcem sa pet metara. Samo da bi 90 sekundi kasnije Bohumi defanzivci još jednom odigrali ulogu statista, ovog puta je to već bila smislena akcija Sankt Paulija i još jedna realizacija 24-godišnjeg Kjerea, letnjeg pojačanja tima iz Hamburga.

Prošle sezone je u dresu Visbadena postigao šest i namestio saigračima još sedam golova, ali je njegov tim svejedno ispao iz Cvajte. Sankt Pauli je bio drugi iznad crte. Možda sada sa Kjereom bude malo manje stresa za njegove navijače.

CVAJTA - 1. KOLO

Petak

Hamburger - Fortuna Dizeldorf 2:1 (1:0)

/Terode 45+2pen, 60 - Zimerman 90+3/

Regenzburg - Nirnberg 1:1 (0:1)

/Besuškov 58 - Handverker 43/

Subota

Hanover - Karlsrue 2:0 (1:0)

/Kajzer 25, Majna 85/

Sandhauzen - Darmštat 3:2 (1:0)

/Keita Ruel 30, 38pen, 74 - Honsak 19, Skarke 90+4/

Vircburger Kikers - Aue 0:3 (0:0)

/Štraus 60, Testroet 63, Baumgart 90+2/

Nedelja

Grojter Firt - Osnabrik 1:1 (1:1)

/Seguin 15 - Santos 27/

Hajdenhajm - Braunšvajg 2:0 (1:0)

/Šmit 17, Sesa 75/

Holštajn Kil - Paderborn 1:0 (0:0)

/Miling 59/

Ponedeljak

Bohum – Sankt Pauli 2:2 (1:0)

/Žulj 26, Coler 76 - Kjere 84, 86/