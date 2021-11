Samoubistvo Viljareala i poklon Barsi, sudija nije video Pikeovu ruku i Garsijin zahvat (VIDEO)

Barselona jeste pobeda na Madrigalu, ali teško da bi se to dogodilo da fudbaleri Viljareala nisu izvršili kolektivno samoubistvo i poklonili gostima tri boda. A pitanje je šta bi tek bilo da je sudija Cezar Soto Grado "video" dva penala koja nisu dosuđena u korist domaćina...

U Kataloniji mogu da odahnu posle večerašnjeg trijumfa iz više razloga - Barselona je vezala drugu ligašku pobedu, što nije učinila još nijednom od početka sezone, a postigla je više od jednog gola u trenerskom mandatu Ćavija Ernandeza – 3:1 (0:0). Ali, Barselona i te kako može da zahvali protivniku na raspletu u poslednjih nekoliko minuta.

Moraće Unaj Emeri dobro da analizira koga to ima u odbrani. Kardinala greška Pervisa Estupinjana u 88. minutu dovela je do novog pogotka Memfisa Depaja u sezoni i novog vođstva Barselone iako nije bilo lako sve izvesti do kraja najbolji strelac gostiju je našao način kako da izađe kao pobednik. Tako se iskupio za veliki promašaj iz prvog poluvremena kada je iz mnogo izglednije pozicije promašio ceo go... Kada je pao drugi, ubrzo je stigao i treći gol za Barselonu. Nekoliko minuta posle Depaja i Estupunjana sada su u glavnim ulogama bili Huan Fojt i Filipe Kutinjo. Argentinac je nesmotreno oborio Brazilca u kaznenom prostoru i ovog puta sudija je kao iz topa pokazao na belu tačku, a 160.000.000 evra plaćeni ofanzivac bio je precizan iako ga je Heronimo Rulji pročitao.

Nije se Viljarealova poslednja linija proslavila ni kod gola Frenkija de Jonga na otvaranju drugog poluvremena za 1:0, ali dobar deo krivice ide i na Ruljijeva leđa pošto je takođe slabo reagovao i takođe značajno doprineo da konačni rezultat bude kakav jeste... Kod De Jongovog pogotka reagovala je i VAR soba, ali za razliku od situacije iz prvog poluvremena kada je Holanđanin zaista bio u ofsajdu, sada je sve bilo čisto.

Ostaje da se vidi kakvu će ocenu dobiti sudija Grado posle dva detalja o kojima će se sigurno pričati. Dva penala je propustio glavni arbitar utakmice da svira u korist domaćina, prvi već u 7. minutu kada je lopta pogodila Đerara Pikea u ruku tokom njegovog uklizavanja, iako nije bila uz telo, drugi zbog zahvata Erika Garsije kada je Raula Albiola sa dve ruke sprečio da stigne do lopte i izvesne šanse da zatrese praznu mrežu. Nikom u Viljarealu nije bilo jasno kako je sudija Grado propustio da dosudi bar jedan penal...

Žuta podmornica je uspela zasluženo da stigne do izjednačenja, a strelac je bio Samjuel Čukvueze u 76. minutu. Od tog momenta usledio je veliki pritisak domaćina koji je doveo do još jedne ozbiljnije šanse, samo Viljareal nije znao kako da je iskoristi. Ubrzo je zbog toga kažnjen... Konačni rasplet već znate.





PRIMERA – 15. KOLO

Petak

Bilbao – Granada 2:2 (1:2)

/Garsija 10, Maksimijano ag 76 – Maćis 25, Molina 34/

Subota

Alaves - Selta 1:2 (1:1)

/Hoselu 21 - Mina 11, Aspas 70/

Valensija - Rajo Valjekano 1:1

/Soler 19 penal, Palazon 64/

Majorka – Hetafe 0:0

Viljareal – Barselona 1:3 (0:0)

/Čukvueze 76 – De Jong 48, Depaj 88, Kutinjo 90+4 penal/

Nedelja

14.00: (1,67) Betis (3,90) Levante (5,90)

16.15: (3,50) Espanjol (3,25) Sosijedad (2,30)

18.30: (7,50) Kadiz (4,00) Atletiko M. (1,55)

21.00: (1,70) Real M. (3,80) Sevilja (5,70)

Ponedelak

21.00: (1,90) Osasuna (3,50) Elče (4,70)

***kvote su podložne promenama