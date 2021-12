Sampdorija hoće Dejana Stankovića na klupi do petka

Novi debakl i nova bura u Sampdoriji. Slavni klub iz Đenove će promeniti trenera, a opet je aktivirana stara želja – Dejan Stanković.

Posle večerašnjeg ubedljivog poraza od Lacija, jasno je da su odbrojani dani Roberta Daverse na klupi Dorije. Nekada uspešan trener Parme će u narednim danima dobiti otkaz u Sampdoriji koju je letos preuzeo od Klaudija Ranijerija.

A prema pisanju brojnih italijanskih medija, klub iz Ligurije će opet pokušati da dovede Dejana Stankovića. Trener Crvene zvezde je želja predsednika Masima Ferera još od prošlog proleća kada je postalo jasno da Ranijeri napušta klupu na kraju sezone. Tada im se želja nije ispunila, ali sada se nadaju da će biti bolje sreće.

Transfer ekspert Đanluka Di Marcio javlja da su kontakti Sampdorije i srpskog stručnjaka opet uspostavljeni i da klub iz Đenove pritiska srpskog stručnjaka da se u narednim danima oslobodi ugovora sa Crvenom zvezdom koji mu traje do leta 2023. godine.

Sampdorijin plan je da angažuje Stankovića u narednoj nedelji kako bi Srbin vodio ekipu u petak u vrlo bitnom gradskom derbiju protiv Đenove. Ulog će biti ogroman jer se oba gradska rivala bore za opstanak. Di Marcio piše da u upravi Sampdorije vlada optimizam da bi Stanković mogao da preuzme ekipu u narednoj nedelji.

Stanković je u nekoliko navrata do sada imao pozive Sampa ali je ostajao veran Crvenoj zvezdi. U četvrtak Zvezdu očekuje poslednje kolo Lige Evrope u Bragi gde će se boriti za prolaz ali i za prvo mesto u grupi, pa je ipak realnije očekivati da Stanković ostane na kormilu srpskog šampiona nego da se osvtare Sampdorijini planovi. Makar do zimske pauze...

"Svako ko zna kakav je osećaj i kakve emocije izaziva ovaj klub, voleo bi da ostane u Zvezdi ceo život. I kao igrač i kao trener. Međutim, neminovno je da jednom svi krenemo svojim putem. Zvezda je ozbiljna mašina, mnogo je lepo, ali i mnogo je velika potrošnja. I dalje sam zadovoljan, i dalje imam maraton da istrčim. Ima uvek interesovanja za mene, ali to sam rekao i ranije - zapitao bih se da nema. Onda bi to značilo da ne radim dobar posao. Lepo je kad se raspituju za vas. To vam daje snagu da budete još bolji. A moji planovi? Sve ću uraditi da u maju podignem pehar...", rekao je Dejan Stanković u jučerašnjem intervjuu za Informer.