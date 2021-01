Flamengova nada živi. Šampion Brazila iz 2019. godine i dalje ima šansu za odbranu titule, pošto je u ranije odloženoj utakmici 23. kola kao gost savladao Gremio 4:2 i vratio se u trku za vrh sa Internasionalom i Sao Paulom. Šest kola pre kraja Jastrebovi su izjednačeni sa Sao Paulom, dok Internasional vodi sa četiri boda prednosti. U igri je i četvrtoplasirani Atletiko Mineiro, koji ima pet bodova manje od lidera.

Do kraja prvenstva Flamengo će igrati i protiv Internasionala i protiv Sao Paula, doduše u poslednja dva kola, kada bi sve već moglo da bude rešeno.

Do pobede u derbiju sa Gremijom, koji je tražio bodove koji bi ga ostavili u trci za direktan plasman u Kopa Libertadores, gosti su došli preokretom u drugom poluvremenu, iako su i u prvom delu bili dosta bolji od rivala.

Trikolori iz Porto Alegrea, ipak, iskoristili su šansu u 40. minutu i poveli preko najboljeg strelca tima, Dijega Souze. Bio je to let 35-godišnjeg špica na centaršut Alisona i odličan trzaj glavom. Souza se i u 85. minutu upisao u strelce na prelep način - iz slobodnjaka sa skoro 30 metara, što je bio njegov 26. gol ove sezone u 49 utakmica, ali nije to bilo dovoljno domaćinu da dođe do makar boda.

Ključni detalji utakmice odigrali su se u periodu od 57. do 66. minuta, kada su Everton Ribeiro, Gabrijel "Gabigol" Barbosa i Hjorhjan De Arasketa napunili mrežu Gremija. Svaku nadu domaćina ugasio je nekadašnji vezista Udinezea i Juventusa, Čileanac Maurisio Isla pogotkom u nadoknadi.

Ovom pobedom skinut je veliki teret s leđa treneru Rožeriju Seniju, kom navodono zbog svađe sa prvim napadačem tima, Gabigolom, zavisi posao od učinka na kraju sezone. S ova tri buda kupio je sebi vreme...





BRAZIL, SERIJA A - ZAOSTALI MEČEVI 30. i 23. KOLA

Četvrtak

Baija - Korintijans 2:1 (2:0)

/Žilberto 31, Ramirez 45+4 - Gabrijel 71/

Gremio - Flamengo 2:4 (1:0)

/Souza 40, 85 - Riberi 57, Barbosa 60, De Arasketa 66, Isla 90+3/