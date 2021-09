Mnogi bi se kada ne ide sve po planu uspaničili i ne bi ništa prepuštali slučaju makar se preko puta našao i apsolutni autsajder. Mnogi bi, ali ne i Roberto Mančini. Kao što nije prestajao da veruje da njegovi izabranici mogu do krova Evrope. Tako je, iako su prethodni rezultati ukazivali da to možda ne bi trebalo da radi, selektor Italije u Ređo Emiliji poprilično izmešao sastav za meč sa Litvanijom i septembarski ciklus kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru, koje je počeo sa dva remija, okončao "petardom", kako i dolikuje aktuelnom prvaku Starog kontinenta - 5:0 (4:0).

I pride dobio potencijalno dobio napadače za godine koje dolaze. Čiro Imobile kao po običaju ne uspeva da prenese formu iz Lacija (bez gola na prethodnih osam utakmica u reprezentativnom dresu), Andrea Beloti povređen, pa su, kako su mediji sa Čizme najavili, napad Azura zaoštrili Mojze Ken (21)i Đakomo Raspadori (21). I nagovestili da italijanska fudbalska javnost ne mora da brine kada se Čiro i Galo povuku iz reprezentacije (mada, kakav im je učinak u dresu Azura...).

Kenu prvi takmičarski meč u dresu reprezentacije posle gotovo godinu dana (poslednji protiv Holandije sredinom oktobra 2020.), Raspadoriju prvi start u seniorskom timu Azura. I obojica su umeli da ih obeleže kako dolikuje. Povratnik u Juventus sa dva gola, otkriće Sasuola iz prošle sezone prvencem, sve to u razmaku od 18 minuta - od 11. do 29. Pride na Raspadorijev račun ide i najveći deo zasluga za četvrti pogodak u istom periodu, drugi po redu na meču, pošto je upravo on šutirao kada se lopta odbila od defanzivca Litvanije Edgarasa Utkasa.

Četiri gola u prvih pola sata igre - nikad ranije u istoriji reprezentacije Italije. Kako je krenulo, činilo se da Litvancima preti katastrofa. Sami su je doduše u dobroj meri i izazvali. Kod prvog i trećeg gola su nespretnim reakcijama i nepažnjom praktično namestili golove Kenu i Raspadoriju, kod drugog dopustili napadaču Sasuola da se okrene na ivici šesnaesterca i neometano šutira...

Uskoro opširnije...

GRUPA C

Italija - Litvanija 5:0 (4:0)

/Ken 11, 29, Utkas 14ag, Raspadori 24, Di Lorenco 54/

Severna Irska - Švajcarska 0:0