Šampionska peta Karima Benzeme! (VIDEO)

To je srce šampiona! To je magija šampiona! To je čarobno proigravanje petom rođenog šampiona! Večeras smo na delu videli zašto je period Karima Benzeme u Real Madridu nakrcan brojnim trofejeima i važnim golovima. Kraljevi nisu blistali u Barseloni, gde su ukrstili koplja sa Espanjolom, ali su minimalnim trijumfom (1:0) stekli dva boda prednosti u odnosu na večitog rivala.

Iza još jednog trijumfa čete Zinedina Zidana stoji igrački krasnopis sjajnog francuskog napadača. Sigurni smo da će njegov sjajan potez iz 45. minuta opevati madridske kolege. Pre nego što opišemo najvažniji detalj sa meča jedan podatak: Karima Benzema je protiv Espanjola stigao do 117. asistencije u belom dresu. Ovo je jedna od najvažnijih i najlepših.

Koliko je samo magije bilo u tom potezu. Posle dobijenog vazdušnog duela, Benzema je na leđima imao štopera Espanjola. Video je Kazemira kako utrčava i onda izabrao jedino moguće rešenje. Potezom petom ostavio je bez mogućnosti rivala da interveniše i poslao savšren pas ka brazilskom vezisti. Kazemiru nije bilo teško da pogodi mrežu.

Real iz Madrida je odigrao samo solidan meč. Fenjeraš iz Barselone se defanzivnom postavkom odlučio da nervira velikog favorita. Limitirao je oifanzivni učinak Madriđana. Mogli su domaći do gola, ali je u nekoliko navrata De Tomas loše reagovao. Istina prilikom njegovog udarca iz slobodnjaka istakao se i Tibo Kurtoa.

Toni Kros je mogao sve da reši mnogo ranije. U 56. minutu je odlično gađao sa distance. Lopta je fijuknula preko gola.

ŠPANIJA - 31. KOLO

Petak

Sevilja - Valjadolid 1:1 (0:1)

/Okampos 83 pen - Kiko 25/

Subota

Bilbao - Majorka 3:1 (2:0)

/Garsija 16 penal, Sanset 24, Viljalibre 90 - Budimir 69 penal/

Selta - Barselona 2:2 (0:1)

/Smolov 50, Aspas 88 – Suarez 20, 67/

Osasuna – Leganes 2:1 (1:0)

/Enrik 9, 90+6 – Aviles 50/

Atletiko Madrid – Alaves 2:1 (0:0)

/Saul 59, Kosta 71 penal - Hoselu 90+1 penal/

Nedelja

Levante – Betis 4:2 (2:0)/Borha Majoral 21, Bardi 35, Morales 50, Rošinja 59 – Kanales 70, Huanmi 87

Viljareal – Valensija 2:0 (2:0)

/Alkaser 14, Moreno 44/

Granada - Eibar 1:2 (0:1)

/Soldano 48 - De Blasis 16, Kike 69/

Espanjol - Real Madrid 0:1 (0:1)

/Kazemiro 45/

Ponedeljak

22.00: (2,65) Hetafe (3,00) Sosijedad (2,90)