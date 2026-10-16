Šamrok se pita za sve, na vidiku šesta titula u poslednjih sedam godina

Jasno je da bi bitka za šampionski lovor mogla da potraje do poslednjeg kola, što trku čini maksimalno uzbudljivom, pa bi svaki eventualni kiks do kraja, mogao da bude katastrofalan po ambicije vodeća tri kluba. Njihov raspored na kraju trke odrediće ko će kao šampion igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a ko u pretkolima Lige konferencije u narednom ciklusu, dok je poznato da će se u niži rang preseliti Slajgo koji nema ni teoretske šanse da se domogne devete pozicije, koja vodi u plej-of meč za opstanak sa najboljom ekipom iz baraža u Prvoj diviziji.

20.45: (4,20) Golvej (3,45) Šamrok (1,80)

Dodatnu draž svemu daje i činjenica da bi Sent Patriks i Bohemijan mogli o svemu da odluče u poslednjem kolu, 30. oktobra kada se sastaju na Ričmond parku u Dablinu, ali to će zavisiti pre svega od lidera trke, Šamroka.

Kako god, Šamrok Rovers je najbliži ciljnoj liniji i njihova pobeda u ponedeljak uveče nad Bohemijanom od 2:1, izborena u dramatičnom meču u kojem su u nadoknadi vremena podeljena tri crvena kartona (dva za Šamrok, jedan za Bohemijan), mogla bi da bude ključna.

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Čini se da bi igrač odluke mogao da bude Dilan Vots, strelac tog pobedonosnog gola u 76. minutu. Isti igrač je pre godinu dana, sjajnim golom iz slobodnog udarca protiv Golveja, obezbedio osvajanje pete titule u poslednjih šest godina, ali trener Šamroka Stiven Bredli upozorava igrače da ništa još nije gotovo.

"Bili smo dobri u prvom poluvremenu, u smislu igre i stvorenih šansi. U drugom delu smo izgubili kontrolu igre, Bohemijan je to iskoristio da se vrati. Morali smo da se pomučimo i uspeli smo da postignemo gol pre kraja. Derbi mečevi su uvek naporni. Uvek se stvari okreću s jedne na drugu stranu, mada sam zadovoljan time što smo na kraju postigli", kaže Bredli.

Ove večeri, Šamrok gostuje baš Golveju, koji je odavno obezbedio opstanak i nema neki jak takmičarski motiv, ali Bredli kaže da ne sme biti opuštanja.

"Uvek je nezgodno kada gostujemo Golveju. Imaju iskusnog znalca na klupi u liku Džona Kolfilda, njegov tim će biti spreman. Moramo da ih poštujemo. To što se desilo u poslednjih par nedelja više nije važno, puna koncentracija je na preostala tri meča", zaključio je Bredli.

REPUBLIKA IRSKA 1, 34. KOLO

Petak

20.45: (2,95) Drogeda (3,25) Deri Siti (2,30)

20.45: (4,20) Golvej (3,45) Šamrok (1,80)

20.45: (1,62) Bohemijan (3,90) Voterford (4,80)

21.00: (1,58) Sent Patriks (3,70) Šelburn (5,60)

Subota

20.45: (4,20) Slajgo Rovers (3,60) Dandalk (1,77)

*** kvote su podložne promenama